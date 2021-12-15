В Сургуте депутаты опасаются роста стоимости школьных обедов

16 декабря 2021 в 20:48 Размер текста - 17 +

В Сургуте цена школьных обедов может вырасти в 2022 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сургутские депутаты обеспокоены стоимостью школьных обедов из-за роста цен на продукты питания. Своими опасениями они поделились с чиновниками городской администрации на заседании думского комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу, передает корреспондент URA.RU. Депутат Виктор Рябчиков поинтересовался у чиновников об индексации расходов на школьное питание в 2022 году. «Речь идет о комбинате школьного питания, продукты дорожают, а цифры остаются все те же. Я разговаривал с директорами школ, они говорят, что им стали поставлять продукты в вакуумной упаковке, они дороже стоят», — поделил информацией Рябчиков. Директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина сообщила, что индексация расходов на питание школьников с первого по четвертый класс заложена в окружном бюджете. Поскольку расходы на младшеклассников предусмотрены в региональной казне. «Что касается 5-11 классов там доля компенсации местного бюджета составляет 44 рубля в день. Мы понимаем, что этих средств недостаточно. Прорабатывается вопрос об увеличении стоимости питания за счет повышения родительской платы. Но окончательного решения еще не принято», — прокомментировала Замятина. Депутат Владимир Болотов предложил поставить этот вопрос на контроль и вернуться к нему уже после Нового года. Ранее URA.RU сообщало, что на предстоящем 20 декабря заседании думы депутаты должны будут принять бюджет Сургута на 2022 год. Кроме того, народным избранникам предлагается дать добро на изменение структуры мэрии и сокращение чиновников КСП. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сургутские депутаты обеспокоены стоимостью школьных обедов из-за роста цен на продукты питания. Своими опасениями они поделились с чиновниками городской администрации на заседании думского комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу, передает корреспондент URA.RU. Депутат Виктор Рябчиков поинтересовался у чиновников об индексации расходов на школьное питание в 2022 году. «Речь идет о комбинате школьного питания, продукты дорожают, а цифры остаются все те же. Я разговаривал с директорами школ, они говорят, что им стали поставлять продукты в вакуумной упаковке, они дороже стоят», — поделил информацией Рябчиков. Директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина сообщила, что индексация расходов на питание школьников с первого по четвертый класс заложена в окружном бюджете. Поскольку расходы на младшеклассников предусмотрены в региональной казне. «Что касается 5-11 классов там доля компенсации местного бюджета составляет 44 рубля в день. Мы понимаем, что этих средств недостаточно. Прорабатывается вопрос об увеличении стоимости питания за счет повышения родительской платы. Но окончательного решения еще не принято», — прокомментировала Замятина. Депутат Владимир Болотов предложил поставить этот вопрос на контроль и вернуться к нему уже после Нового года. Ранее URA.RU сообщало, что на предстоящем 20 декабря заседании думы депутаты должны будут принять бюджет Сургута на 2022 год. Кроме того, народным избранникам предлагается дать добро на изменение структуры мэрии и сокращение чиновников КСП.