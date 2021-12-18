ДТП произошло в Кетовском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском районе (Курганская область) в ДТП погиб шестимесячный ребенок. Об этом сообщили представители областной ГИБДД.

«Накануне в Курганской области в дорожной аварии погиб шестимесячный ребенок. <…> Трагедия произошла в Кетовском районе», — указано в сообщении, размещенном в группе областной ГИБДД в соцсети «ВКонтакте».

По данным ГИБДД, автомобиль Volvo во время обгона столкнулся с КамАЗ. В Volvo ехала семья из четырех человек. Удар пришелся в заднюю часть легкового автомобиля, где перевозили детей. Шестимесячный ребенок, находившийся в детском кресле, погиб на месте. Его девятилетнюю сестру, которая тоже была в детском автокресле, госпитализировали в Курганскую областную детскую клиническую больницу им. Красного Креста. Отцу семейства назначили амбулаторное лечение, а его жену госпитализировали.

В ГИБДД отметили, что было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. Сотрудники полиции попросили жителей региона во время поездок с детьми не допускать опасных маневров, снизить скорость до безопасной и быть более осторожными на дороге.

Семья ехала на автомобиле Volvo Фото: Группа областной ГИБДД соцсети «ВКонтакте»