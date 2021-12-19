Снегопад привел к дорожному коллапсу в Тюмени

За сутки в Тюмени выпало 21% месячной нормы осадков Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В утренние часы на дорогах Тюмени возникли многокилометровые заторы. По данным сервиса «Яндекс. Карты», уровень загруженности дорог местами оценивался в максимальные 10 баллов. Тюменцы связывают это с тем, что накануне в городе шел сильный снегопад и дорожные службы не успели вовремя устранить его последствия.

«Улицы Республики, 50 лет октября, Мельникайте, Одесская, Федюнинского — 10 баллов. Пробки», — сообщает «Яндекс. Карты».

Из-за сильных дорожных заторов многие тюменцы утром опоздали на работу. «Я вышла из дома как всегда, в 8 утра. Но опоздала в итоге на работу на 30 минут. Были очень сильные пробки. В какой-то момент мне показалось, что пешком до работы было бы дойти быстрее», — сообщила агентству одна из жительниц Тюмени. Другой горожанин попал в аналогичную ситуацию. «На работу я езжу на машине, общественным транспортом не пользуюсь. На выезде из заречных микрорайонов сразу понял, что сегодня опоздаю: мост Челюскинцев просто стоял. Машины вообще не двигались. Нужно было вовремя снег убирать и такой ситуации бы не возникло», — пояснил тюменец в беседе с URA.RU.

На официальном сайте городской администрации указано, что за прошедшие сутки в Тюмени выпало 21% месячной нормы осадков. «В Тюмени прошел снегопад, и у дорожных служб прибавилось хлопот. За последние сутки выпало 21% месячной нормы осадков. Снегоуборочная техника работает круглосуточно. Сейчас ее главная задача — провести патрульное прометание и сгрести снег с дорог и тротуаров к бордюрам», — сообщает официальный сайт горадминистрации.