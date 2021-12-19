19 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

В Челябинске задержали участников массовой драки

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Москва, силовики, протестующие, митинг, росгвардия, протест, навальнинг, винтилово, омон, хапун, задержание актививстов
Участников драки нашли с помощью видеозаписи инцидента Фото:

В Челябинске сотрудниками УМВД задержаны участники массовой драки в микрорайоне Чурилово. В пресс-службе УМВД По Челябинску URA.RU уточнили, что нашли участников драки по видео.

«Все участники установлены, опрошены. Все они совершеннолетние. Молодые люди были ранее знакомы. Претензий друг к другу не имеют. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Челябинска.

В ведомстве добавили, что несмотря на отсутствие претензий друг к другу, сотрудниками правопорядка по факту драки возбуждено уголовное дело. Предположительно, во время драки подростки использовали газовые пистолеты.

Драка произошла в минувшие выходные в одном из дворов района. Видео инцидента появилось в соцсетях. Жители микрорайона опасаются ходить по улице в присутствии таких соседей.

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В Челябинске сотрудниками УМВД задержаны участники массовой драки в микрорайоне Чурилово. В пресс-службе УМВД По Челябинску URA.RU уточнили, что нашли участников драки по видео. «Все участники установлены, опрошены. Все они совершеннолетние. Молодые люди были ранее знакомы. Претензий друг к другу не имеют. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Челябинска. В ведомстве добавили, что несмотря на отсутствие претензий друг к другу, сотрудниками правопорядка по факту драки возбуждено уголовное дело. Предположительно, во время драки подростки использовали газовые пистолеты. Драка произошла в минувшие выходные в одном из дворов района. Видео инцидента появилось в соцсетях. Жители микрорайона опасаются ходить по улице в присутствии таких соседей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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