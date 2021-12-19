В Челябинске задержали участников массовой драки

Участников драки нашли с помощью видеозаписи инцидента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске сотрудниками УМВД задержаны участники массовой драки в микрорайоне Чурилово. В пресс-службе УМВД По Челябинску URA.RU уточнили, что нашли участников драки по видео.

«Все участники установлены, опрошены. Все они совершеннолетние. Молодые люди были ранее знакомы. Претензий друг к другу не имеют. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Челябинска.

В ведомстве добавили, что несмотря на отсутствие претензий друг к другу, сотрудниками правопорядка по факту драки возбуждено уголовное дело. Предположительно, во время драки подростки использовали газовые пистолеты.

Драка произошла в минувшие выходные в одном из дворов района. Видео инцидента появилось в соцсетях. Жители микрорайона опасаются ходить по улице в присутствии таких соседей.