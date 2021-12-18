18 декабря 2021
17 декабря 2021
16 декабря 2021

Пермским школьникам позволят поступить в вуз после 9 класса

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка студентов к зимней экзаменационной сессии. Екатеринбург, ручка, ноутбук, клавиатура, учеба, тетрадь, образование
В Пермском Политехе начнут обучать старшеклассников Фото:

В 2022 году Пермский политехнический университет (ПНИПУ) примет на учебу не только студентов, но и старшеклассников. На базе вуза откроется школа для 10-11 классов с двумя специализированными направлениями — физико-математическим и инженерным.

«Обучение будет бесплатным и максимально приближенным к университетскому. Преподавателями выступят ведущие ученые ПНИПУ и представители промышленных предприятий региона», — сообщили URA.RU в вузе.

Школа расположится на территории студенческого кампуса Политеха. Деньги на проект выделяются из бюджета региона. Сейчас в вузе готовятся к заседанию ученого совета, на котором будет решаться вопрос о количестве учеников, которые сможет принять школа, а также об условиях поступления.

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В 2022 году Пермский политехнический университет (ПНИПУ) примет на учебу не только студентов, но и старшеклассников. На базе вуза откроется школа для 10-11 классов с двумя специализированными направлениями — физико-математическим и инженерным. «Обучение будет бесплатным и максимально приближенным к университетскому. Преподавателями выступят ведущие ученые ПНИПУ и представители промышленных предприятий региона», — сообщили URA.RU в вузе. Школа расположится на территории студенческого кампуса Политеха. Деньги на проект выделяются из бюджета региона. Сейчас в вузе готовятся к заседанию ученого совета, на котором будет решаться вопрос о количестве учеников, которые сможет принять школа, а также об условиях поступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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