Стройку, которая не нравится Махонину, требуют остановить в суде

Минстрой уже требовал от мэрии прекратить стройку, но на сторону чиновников встала прокуратура Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Министерство строительства Пермского края просит прекратить строительство дома по ул. Горького, 86 в Перми. Как сообщают в пресс-службе минстроя, власти требуют признать незаконными представление краевой прокуратуры в свой адрес.

«Министерство строительства Пермского края обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании незаконным представления прокурора Пермского края об устранении нарушений градостроительного законодательства от 21 сентября 2021 года. В соответствии с ним прокурор Пермского края считает предписание министерства строительства Пермского края от 10 августа 2021 к департаменту градостроительства и архитектуры администрации Перми в отношении дома по ул. Горького, 86 необоснованным», — говорят в пресс-службе минстроя.

В минстрое добавляют, что это предписание содержит требование об отмене разрешения на возведение объекта. А «это влечет за собой прекращение строительства». В качестве третьих лиц в судебном разбирательстве участвуют застройщик дома ООО СЗ «Максима Горького 86», городской департамент градостроительства и архитектуры и ТСЖ «Форма-5».

«Было очень много обращений от жителей по поводу этого дома, и краевые власти должны отреагировать на них. Необходимо сделать все возможное, чтобы подтвердить законность стройки и минимизировать неудобства для пермяков» — поясняет советник губернатора «по стройке», депутат заксобрания Павел Черепанов.

Изначально ООО «Специализированный застройщик „Максима Горького 86“» планировало построить двухсекционный дом в 6 и 9 этажей, но потом решило увеличить его до 12 и 19 уровней. Это вызвало недовольство жителей квартала.

В середине августа губернатор Пермского края Дмитрий Махонин раскритиковал чиновников мэрии, которые одобрили повышение этажности высотки. Сотрудников администрации он назвал «опухшими от наглости» и выразил мнение, что в деле, возможно, есть коррупционная составляющая. Тогда губернатор заявил, что власти отменили разрешение на строительство дома.

В октябре разрешение вернули. Генеральный директор ООО СЗ «М. Горького 86» Елена Никишина заявила URA.RU, что компания намерена завершить строительство. «Нас проверяли краевая и районная прокуратуры, госстройнадзор, росреестр. Никто нарушений не нашел», — подчеркнула она. В ноябре строительство продолжилось. 1 декабря на стройке произошло ЧП.