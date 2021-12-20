В Ижевске 12-летний мальчик ударил ножом врача по указанию отца

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12-летний мальчик нанес врачу три удара ножом Фото:

В Ижевске 12-летний мальчик нанес врачу три удара ножом по указанию своего отца. У ранее судимого 44-летнего мужчины возник конфликт с заведующий отделения городской больницы № 3.

«Подозреваемый обратился на прием в инфекционное отделение Ижевской городской больницы № 3 в связи с повышенной температурой у 12-летнего сына. После приема заведующим отделением подозреваемый устроил с ним конфликт на почве несогласия с порядком сдачи медицинских анализов, в ходе которого дал указание сыну ударить врача ножом. Действуя по указанию отца, подросток нанес врачу три ножевых ранения в спину и живот, причинив тяжкий вред здоровью», — сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Врач был госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. В отношении отца мальчика было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «покушение на убийство». Мальчику была назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

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В Ижевске 12-летний мальчик нанес врачу три удара ножом по указанию своего отца. У ранее судимого 44-летнего мужчины возник конфликт с заведующий отделения городской больницы № 3. «Подозреваемый обратился на прием в инфекционное отделение Ижевской городской больницы № 3 в связи с повышенной температурой у 12-летнего сына. После приема заведующим отделением подозреваемый устроил с ним конфликт на почве несогласия с порядком сдачи медицинских анализов, в ходе которого дал указание сыну ударить врача ножом. Действуя по указанию отца, подросток нанес врачу три ножевых ранения в спину и живот, причинив тяжкий вред здоровью», — сообщается на сайте регионального Следственного комитета. Врач был госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. В отношении отца мальчика было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «покушение на убийство». Мальчику была назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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