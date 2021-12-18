В Введенской сельской думе появится четыре новых депутата-единоросса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По итогам довыборов депутатов Введенской сельской думы (Кетовский район Курганской области) пятого созыва все четыре вакантных мандата достались представителям «Единой России». Информация об этом опубликована на сайте регионального избиркома.

«Подведены предварительные итоги дополнительных выборов четырех депутатов Введенской сельской Думы. Явка составила 6,65%, всего приняли участие в выборах 317 избирателей. По итогам голосования на четыре вакантных депутатских мандата избраны четыре кандидата от партии „Единая Россия“», — сообщает пресс-служба облизбиркома.

В региональный избирком жалоб и заявлений о нарушении избирательных прав не поступало. Согласно данным ГАС «Выборы», для прохождения в сельскую думу достаточно было набрать более 100 голосов избирателей. Наибольшее число голосов получили кандидаты от «Единой России»: начальник хозяйственного отдела Сычевского психоневрологического интерната Василий Оливенко (197 голосов), социальный педагог Введенской школы №1 Татьяна Шумилова (138 голосов), замначальника цеха предприятия «Синтез» Андрей Хлызов (104 голоса), стрелок ведомственной охраны железнодорожного транспорта Евгений Иванов (101 голос).

Всего на четыре мандата претендовали 12 кандидатов. Четверо из них представляли «Единую Россию», четверо — ЛДПР, трое — «Справедливую Россию — За правду», один — партию «Коммунисты России». Ранее URA.RU сообщало, что в апреле жители Введенского сельсовета проголосовали против объединения всех поселений в муниципальный округ. Из более чем 120 участников слушаний никто не поддержал муниципальную реформу. Глава сельсовета и несколько депутатов сложили с себя полномочия.