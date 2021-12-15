Зеленский назвал «Северный поток—2» поводом для встречи с Путиным

16 декабря 2021 в 01:28 Размер текста - 17 +

Зеленский хочет воспользоваться ситуацией с «Северным потоком-2» для встречи с Путиным Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета «Северный поток — 2» Российский газопровод «Северный поток — 2» может стать поводом для встречи двух президентов — России и Украины. О своем желании провести переговоры с Владимиром Путиным заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Я бы благодаря такому инструменту („Северному потоку — 2“ — прим. URA.RU) мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении „Минска“ или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены », — сообщил Зеленский на брифинге в Брюсселе. Он добавил, что не уверен, что Владимир Путин его услышит. «Но это его право», — добавил он. Ранее на Украине сообщили о намерении провести переговоры с Россией по поводу Донбасса. Владимир Зеленский допустил создание отдельного формата по этой теме. Депутат Верховной рады Украины от фракции «Голос» Инна Совсун была возмущена, услышав заявление Зеленского. По ее словам, такое предложение говорит о безответственном поведении власти, так как за два с половиной года президент Украины не удосужился предложить какой-либо идеи по поводу разрешения кризиса на Донбассе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский газопровод «Северный поток — 2» может стать поводом для встречи двух президентов — России и Украины. О своем желании провести переговоры с Владимиром Путиным заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Я бы благодаря такому инструменту („Северному потоку — 2“ — прим. URA.RU) мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении „Минска“ или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены », — сообщил Зеленский на брифинге в Брюсселе. Он добавил, что не уверен, что Владимир Путин его услышит. «Но это его право», — добавил он. Ранее на Украине сообщили о намерении провести переговоры с Россией по поводу Донбасса. Владимир Зеленский допустил создание отдельного формата по этой теме. Депутат Верховной рады Украины от фракции «Голос» Инна Совсун была возмущена, услышав заявление Зеленского. По ее словам, такое предложение говорит о безответственном поведении власти, так как за два с половиной года президент Украины не удосужился предложить какой-либо идеи по поводу разрешения кризиса на Донбассе.