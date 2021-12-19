19 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

Тюменцы украли из магазина терминал с деньгами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-завтрак в региональном отделении Центрального банка. Курган , купюра, тысяча рублей, деньги
Терминал преступники вывезли на автомобиле, а затем разбили Фото:

Двое 18-летних жителей Тюмени выкрали из магазина терминал для оплаты сотовых телефонов, а затем вскрыли его, получив почти 50 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Молодым людям грозит до пяти лет тюрьмы.

«В гаражном кооперативе на окраине Тюмени сотрудники полиции обнаружили поврежденный терминал оплаты сотовой связи. После изучения записей с камер выяснилось, что кражу совершили два молодых человека. Терминал они похитили из продуктового магазина на улице Тимофея Чаркого в поселке Мыс», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Вскоре оперативники поймали двух 18-летних преступников, один из которых ранее уже был судим. Парни рассказали, что вскрытие терминала принесло им порядка 48 тысяч рублей. Также они совершили и другую кражу: сломали монетоприемник автомата по продаже воды и похитили из него 4 500 рублей. Деньги молодые люди потратили на развлечения.

Теперь в отношении тюменцев возбудили уголовное дело. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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Двое 18-летних жителей Тюмени выкрали из магазина терминал для оплаты сотовых телефонов, а затем вскрыли его, получив почти 50 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Молодым людям грозит до пяти лет тюрьмы. «В гаражном кооперативе на окраине Тюмени сотрудники полиции обнаружили поврежденный терминал оплаты сотовой связи. После изучения записей с камер выяснилось, что кражу совершили два молодых человека. Терминал они похитили из продуктового магазина на улице Тимофея Чаркого в поселке Мыс», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Вскоре оперативники поймали двух 18-летних преступников, один из которых ранее уже был судим. Парни рассказали, что вскрытие терминала принесло им порядка 48 тысяч рублей. Также они совершили и другую кражу: сломали монетоприемник автомата по продаже воды и похитили из него 4 500 рублей. Деньги молодые люди потратили на развлечения. Теперь в отношении тюменцев возбудили уголовное дело. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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