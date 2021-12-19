В Челябинске в реку провалился мужчина

Мужчину извлекли из воды спасатели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 20 декабря местный житель провалился под лед реки Миасс. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на момент передачи мужчины медикам признаков жизни он не подавал.

«20 декабря в реку Миасс под лед провалился мужчина. Через несколько минут сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона и челябинской городской службы спасения были на месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС.

В ведомстве добавили, что мужчину обнаружили в 15 метрах от берега. Его извлекли из воды и передали медикам. Информация о его состоянии выясняется.