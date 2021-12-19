19 декабря 2021
18 декабря 2021

В Челябинске в реку провалился мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасение на водах зима. Утопающий. Полынья. Прорубь. Лед. Челябинск., лед, спасатель, утопающий
Мужчину извлекли из воды спасатели Фото:

В Челябинске 20 декабря местный житель провалился под лед реки Миасс. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на момент передачи мужчины медикам признаков жизни он не подавал.

«20 декабря в реку Миасс под лед провалился мужчина. Через несколько минут сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона и челябинской городской службы спасения были на месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС.

В ведомстве добавили, что мужчину обнаружили в 15 метрах от берега. Его извлекли из воды и передали медикам. Информация о его состоянии выясняется.

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В Челябинске 20 декабря местный житель провалился под лед реки Миасс. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на момент передачи мужчины медикам признаков жизни он не подавал. «20 декабря в реку Миасс под лед провалился мужчина. Через несколько минут сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона и челябинской городской службы спасения были на месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС. В ведомстве добавили, что мужчину обнаружили в 15 метрах от берега. Его извлекли из воды и передали медикам. Информация о его состоянии выясняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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