Собянин: 80 москвичам грозит тюрьма из-за фейковых QR-кодов

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Марафон Российского общества Знание - Новое знание. Москва, собянин сергей
Вводить новые ограничения в Москве пока не планируется, отметил Сергей Собянин Фото:
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Коронавирус COVID-19

Около 80 уголовных дел возбудили в Москве по факту использования поддельных QR-кодов и сертификатов о вакцинации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Около 80 уголовных дел по факту использования поддельных сертификатов переболевших и привившихся возбуждено в Москве», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24». Это число — общее количество случаев с начала пандемии.

Ситуация с COVID в Москве динамична, экспертам сложно делать прогнозы о развитии эпидситуации, отметил мэр. При этом вводить новых ограничений в столице России пока не планируется, заключил Собянин.

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Около 80 уголовных дел возбудили в Москве по факту использования поддельных QR-кодов и сертификатов о вакцинации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Около 80 уголовных дел по факту использования поддельных сертификатов переболевших и привившихся возбуждено в Москве», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24». Это число — общее количество случаев с начала пандемии. Ситуация с COVID в Москве динамична, экспертам сложно делать прогнозы о развитии эпидситуации, отметил мэр. При этом вводить новых ограничений в столице России пока не планируется, заключил Собянин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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