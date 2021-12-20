Собянин: 80 москвичам грозит тюрьма из-за фейковых QR-кодов

Вводить новые ограничения в Москве пока не планируется, отметил Сергей Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Около 80 уголовных дел возбудили в Москве по факту использования поддельных QR-кодов и сертификатов о вакцинации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Около 80 уголовных дел по факту использования поддельных сертификатов переболевших и привившихся возбуждено в Москве», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24». Это число — общее количество случаев с начала пандемии.

Ситуация с COVID в Москве динамична, экспертам сложно делать прогнозы о развитии эпидситуации, отметил мэр. При этом вводить новых ограничений в столице России пока не планируется, заключил Собянин.