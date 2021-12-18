18 декабря 2021
17 декабря 2021

В Салехарде десятки человек остались без квартир после пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, тушение пожара, пожарный
Пожар произошел в деревянном доме Фото:

В результате пожара, произошедшего в деревянном доме на улице Чапаева, 4а в Салехарде (ЯНАО), 29 человек лишились жилья. Об этом сообщает глава города Алексей Титовский на своей странице в Instagram.

«Сегодня произошел пожар в шестнадцатиквартирном жилом доме №4а по ул. Чапаева — возгорание началось в одной из квартир второго этажа. На месте находятся автобусы для обогрева. Обеспечим горячим питанием. Жильцы второго подъезда, а их, по предварительным данным, порядка 29 человек, будут заселены в гостиницу», — написал глава.

Алексей Титовский добавил, что первый подъезд дома не поврежден и жильцам разрешат вернуться домой после того, как его обследуют специалисты. На время людей поселили в гостинице «Юлана», а имущество жильцов находится под охраной полиции. Глава также предупреждает салехардцев, что в городе установилась низкая температура воздуха, и просит всех быть предельно осторожными и соблюдать требования пожарной безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске загорелся многоквартирный деревянный дом. В результате пожара пострадал мальчик 2007 года рождения, получивший ожоги плеча 1-2 степени.

Пожарные у дома на улице Чапаева, 4а
Возгорание произошло в квартире на втором этаже

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В результате пожара, произошедшего в деревянном доме на улице Чапаева, 4а в Салехарде (ЯНАО), 29 человек лишились жилья. Об этом сообщает глава города Алексей Титовский на своей странице в Instagram. «Сегодня произошел пожар в шестнадцатиквартирном жилом доме №4а по ул. Чапаева — возгорание началось в одной из квартир второго этажа. На месте находятся автобусы для обогрева. Обеспечим горячим питанием. Жильцы второго подъезда, а их, по предварительным данным, порядка 29 человек, будут заселены в гостиницу», — написал глава. Алексей Титовский добавил, что первый подъезд дома не поврежден и жильцам разрешат вернуться домой после того, как его обследуют специалисты. На время людей поселили в гостинице «Юлана», а имущество жильцов находится под охраной полиции. Глава также предупреждает салехардцев, что в городе установилась низкая температура воздуха, и просит всех быть предельно осторожными и соблюдать требования пожарной безопасности. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске загорелся многоквартирный деревянный дом. В результате пожара пострадал мальчик 2007 года рождения, получивший ожоги плеча 1-2 степени.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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