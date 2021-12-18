Пожар произошел в деревянном доме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В результате пожара, произошедшего в деревянном доме на улице Чапаева, 4а в Салехарде (ЯНАО), 29 человек лишились жилья. Об этом сообщает глава города Алексей Титовский на своей странице в Instagram.

«Сегодня произошел пожар в шестнадцатиквартирном жилом доме №4а по ул. Чапаева — возгорание началось в одной из квартир второго этажа. На месте находятся автобусы для обогрева. Обеспечим горячим питанием. Жильцы второго подъезда, а их, по предварительным данным, порядка 29 человек, будут заселены в гостиницу», — написал глава.

Алексей Титовский добавил, что первый подъезд дома не поврежден и жильцам разрешат вернуться домой после того, как его обследуют специалисты. На время людей поселили в гостинице «Юлана», а имущество жильцов находится под охраной полиции. Глава также предупреждает салехардцев, что в городе установилась низкая температура воздуха, и просит всех быть предельно осторожными и соблюдать требования пожарной безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске загорелся многоквартирный деревянный дом. В результате пожара пострадал мальчик 2007 года рождения, получивший ожоги плеча 1-2 степени.

Пожарные у дома на улице Чапаева, 4а Аккаунт Алексея Титовского в Instagram

Возгорание произошло в квартире на втором этаже Аккаунт Алексея Титовского в Instagram