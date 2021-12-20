В Урае мэра обвинили в назначении на должность женщины из-за личной симпатии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат думы Урая Леонард Насибуллин написал жалобу в прокуратуру на главу города Тимура Закирзянова, которого обвинил в трудоустройстве на работу в мэрию чиновницу из личной симпатии. При этом у женщины якобы нет ни соответствующего образования, ни стажа муниципальной службы. Об этом URA.RU сообщил сам депутат.

«Тимур Закирзянов будучи начальником сервисного центра „Урайэнергонефть“ принял в свое время на работу Анастасию Бунину. Причем с самого начала он взял ее под свою опеку, что в итоге со слов очевидцев переросло в более тесные отношения. После назначения мэром города Урай, он нашел для нее хорошее место, назначив заместителем начальника управления по развитию местного самоуправления администрации города. По словам источников, это связано с тем, что Бунина, возможно, является любовницей мэр города Урай», — утверждает Насибуллин. Депутатом было написано заявление в прокуратуру Урая (копия документа есть в распоряжении редакции).

Насибуллин добавил, что Бунина до назначения не имела стажа муниципальной службы и профильного образования, а также не состояла в кадровом резерве администрации. «В ее профнепригодности смогли убедиться и все депутаты на очередном заседании, когда по существу заданных вопросов она не смогла ответить ни на один», — заключил депутат.

В администрации Урая ответили, что информация депутата, является ложью. «Соответствующее заявление о привлечение к ответственности за распространение клеветы подано в правоохранительные органы», — сказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в администрации Урая руководящие должности занимают семейные пары. Тогда стало известно о пяти супружеских парах, которые занимают руководящие посты в мэрии города.