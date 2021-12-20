В ПФР назвали даты выплат пенсий и пособий в январе

20 декабря 2021 в 22:22 Размер текста - 17 +

Из-за длинных новогодних каникул меняется график выплаты пенсий и пособий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за длительных новогодних каникул график начисления выплат, в том числе пенсионных, в России изменится. Выплаты ежемесячных пособий за январь 2022 года меняется для женщин, вставших на учет в медицинских организациях на раннем сроке беременности. Об этом сообщает отделение Пенсионного фонда России по Хакасии. «Зачисление пособий на счета этой категории граждан в банках будет произведено досрочно — 29 декабря 2021 года. В Воронежской области пособия за январь придут в конце декабря — 29 и 30 декабря», — сообщается на сайте регионального отделения ПФР. В Омской области доставка пенсий через «Почту России» начнется с 3 января. За праздничный день 7 января почтальоны принесут пенсию досрочно — 5 и 6 января. С 8 января доставка продолжится по обычному графику. Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Делягин заявил, что президент России Владимир Путин может объявить о выплате россиянам 13-й пенсии. 17 декабря министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что в этом году пока не обсуждалась идея дополнительных новогодних выплат для пенсионеров. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за длительных новогодних каникул график начисления выплат, в том числе пенсионных, в России изменится. Выплаты ежемесячных пособий за январь 2022 года меняется для женщин, вставших на учет в медицинских организациях на раннем сроке беременности. Об этом сообщает отделение Пенсионного фонда России по Хакасии. «Зачисление пособий на счета этой категории граждан в банках будет произведено досрочно — 29 декабря 2021 года. В Воронежской области пособия за январь придут в конце декабря — 29 и 30 декабря», — сообщается на сайте регионального отделения ПФР. В Омской области доставка пенсий через «Почту России» начнется с 3 января. За праздничный день 7 января почтальоны принесут пенсию досрочно — 5 и 6 января. С 8 января доставка продолжится по обычному графику. Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Делягин заявил, что президент России Владимир Путин может объявить о выплате россиянам 13-й пенсии. 17 декабря министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что в этом году пока не обсуждалась идея дополнительных новогодних выплат для пенсионеров.