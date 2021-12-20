В ПФР назвали даты выплат пенсий и пособий в январе

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Из-за длинных новогодних каникул меняется график выплаты пенсий и пособий Фото:

Из-за длительных новогодних каникул график начисления выплат, в том числе пенсионных, в России изменится. Выплаты ежемесячных пособий за январь 2022 года меняется для женщин, вставших на учет в медицинских организациях на раннем сроке беременности. Об этом сообщает отделение Пенсионного фонда России по Хакасии.

«Зачисление пособий на счета этой категории граждан в банках будет произведено досрочно — 29 декабря 2021 года. В Воронежской области пособия за январь придут в конце декабря — 29 и 30 декабря», — сообщается на сайте регионального отделения ПФР.

В Омской области доставка пенсий через «Почту России» начнется с 3 января. За праздничный день 7 января почтальоны принесут пенсию досрочно — 5 и 6 января. С 8 января доставка продолжится по обычному графику.

Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Делягин заявил, что президент России Владимир Путин может объявить о выплате россиянам 13-й пенсии. 17 декабря министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что в этом году пока не обсуждалась идея дополнительных новогодних выплат для пенсионеров.

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Из-за длительных новогодних каникул график начисления выплат, в том числе пенсионных, в России изменится. Выплаты ежемесячных пособий за январь 2022 года меняется для женщин, вставших на учет в медицинских организациях на раннем сроке беременности. Об этом сообщает отделение Пенсионного фонда России по Хакасии. «Зачисление пособий на счета этой категории граждан в банках будет произведено досрочно — 29 декабря 2021 года. В Воронежской области пособия за январь придут в конце декабря — 29 и 30 декабря», — сообщается на сайте регионального отделения ПФР. В Омской области доставка пенсий через «Почту России» начнется с 3 января. За праздничный день 7 января почтальоны принесут пенсию досрочно — 5 и 6 января. С 8 января доставка продолжится по обычному графику. Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Делягин заявил, что президент России Владимир Путин может объявить о выплате россиянам 13-й пенсии. 17 декабря министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что в этом году пока не обсуждалась идея дополнительных новогодних выплат для пенсионеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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