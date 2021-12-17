Власти РФ раскрыли планы по поводу новогодних выплат россиянам

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Губернаторы на семинаре-совещании по подготовке заседания президиума Госсовета РФ. Москва, котяков антон
По словам Антона Котякова, в Минтруда пока не обсуждали введение новых выплат для пенсионеров Фото:

Введение дополнительных новогодних выплат для пенсионеров в этом году еще не обсуждалось. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«На сегодняшний день таких обсуждений нет. У меня такой информации не было», — цитирует Котякова РИА «Новости».

Ранее в Госдуме предложили порадовать пенсионеров предновогодними выплатами и сделать такую «13-ю пенсию» ежегодной. Соответствующий законопроект подготовили в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов. Документ направили в правительство для подготовки заключения.

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Введение дополнительных новогодних выплат для пенсионеров в этом году еще не обсуждалось. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. «На сегодняшний день таких обсуждений нет. У меня такой информации не было», — цитирует Котякова РИА «Новости». Ранее в Госдуме предложили порадовать пенсионеров предновогодними выплатами и сделать такую «13-ю пенсию» ежегодной. Соответствующий законопроект подготовили в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов. Документ направили в правительство для подготовки заключения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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