Власти РФ раскрыли планы по поводу новогодних выплат россиянам

По словам Антона Котякова, в Минтруда пока не обсуждали введение новых выплат для пенсионеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Введение дополнительных новогодних выплат для пенсионеров в этом году еще не обсуждалось. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«На сегодняшний день таких обсуждений нет. У меня такой информации не было», — цитирует Котякова РИА «Новости».

Ранее в Госдуме предложили порадовать пенсионеров предновогодними выплатами и сделать такую «13-ю пенсию» ежегодной. Соответствующий законопроект подготовили в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов. Документ направили в правительство для подготовки заключения.