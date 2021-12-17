Власти РФ раскрыли планы по поводу новогодних выплат россиянам

Введение дополнительных новогодних выплат для пенсионеров в этом году еще не обсуждалось. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
«На сегодняшний день таких обсуждений нет. У меня такой информации не было», — цитирует Котякова РИА «Новости».
Ранее в Госдуме предложили порадовать пенсионеров предновогодними выплатами и сделать такую «13-ю пенсию» ежегодной. Соответствующий законопроект подготовили в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов. Документ направили в правительство для подготовки заключения.
Введение дополнительных новогодних выплат для пенсионеров в этом году еще не обсуждалось. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. «На сегодняшний день таких обсуждений нет. У меня такой информации не было», — цитирует Котякова РИА «Новости». Ранее в Госдуме предложили порадовать пенсионеров предновогодними выплатами и сделать такую «13-ю пенсию» ежегодной. Соответствующий законопроект подготовили в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов. Документ направили в правительство для подготовки заключения.