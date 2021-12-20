20 декабря 2021

Глава Кузбасса попал в массовое ДТП по пути на «Листвяжную». Видео

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Губернаторы на семинаре-совещании по подготовке заседания президиума Госсовета РФ. Москва, цивилев сергей
Кортеж Сергея Цивилева ехал на встречу с семьями погибших в «Листвяжной» Фото:

Служебный автомобиль губернатора Кузбасса Сергея Цивилева попал в массовое ДТП. По информации местных СМИ, транспортное средство столкнулось с большегрузом в Прокопьевском районе. В пресс-службе URA.RU подтвердили информацию.

«Служебный автомобиль губернатора Кузбасса Сергея Цивилева попал в массовое ДТП с большегрузами в Прокопьевском районе. Остальные машины уехали», — пишет региональное агентство «Сибирь Медиа» в своем telegram-канале. Сообщается также, что с пострадавшего микроавтобуса оперативно сняли номера.

В пресс-службе главы региона URA.RU рассказали, что сам Цивилев был в машине в момент аварии. Пострадал ли он, не сообщается. Отмечается, что кортеж ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная» в городе Прокопьевск.

В результате аварии никто не погиб, пострадавшим помощь оказана на месте. Обстоятельства ДТП устанавливает ГИБДД.

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Служебный автомобиль губернатора Кузбасса Сергея Цивилева попал в массовое ДТП. По информации местных СМИ, транспортное средство столкнулось с большегрузом в Прокопьевском районе. В пресс-службе URA.RU подтвердили информацию. «Служебный автомобиль губернатора Кузбасса Сергея Цивилева попал в массовое ДТП с большегрузами в Прокопьевском районе. Остальные машины уехали», — пишет региональное агентство «Сибирь Медиа» в своем telegram-канале. Сообщается также, что с пострадавшего микроавтобуса оперативно сняли номера. В пресс-службе главы региона URA.RU рассказали, что сам Цивилев был в машине в момент аварии. Пострадал ли он, не сообщается. Отмечается, что кортеж ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная» в городе Прокопьевск. В результате аварии никто не погиб, пострадавшим помощь оказана на месте. Обстоятельства ДТП устанавливает ГИБДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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