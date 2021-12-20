Служебный автомобиль губернатора Кузбасса Сергея Цивилева попал в массовое ДТП. По информации местных СМИ, транспортное средство столкнулось с большегрузом в Прокопьевском районе. В пресс-службе URA.RU подтвердили информацию.
«Служебный автомобиль губернатора Кузбасса Сергея Цивилева попал в массовое ДТП с большегрузами в Прокопьевском районе. Остальные машины уехали», — пишет региональное агентство «Сибирь Медиа» в своем telegram-канале. Сообщается также, что с пострадавшего микроавтобуса оперативно сняли номера.
В пресс-службе главы региона URA.RU рассказали, что сам Цивилев был в машине в момент аварии. Пострадал ли он, не сообщается. Отмечается, что кортеж ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная» в городе Прокопьевск.
В результате аварии никто не погиб, пострадавшим помощь оказана на месте. Обстоятельства ДТП устанавливает ГИБДД.
Служебный автомобиль губернатора Кузбасса Сергея Цивилева попал в массовое ДТП. По информации местных СМИ, транспортное средство столкнулось с большегрузом в Прокопьевском районе. В пресс-службе URA.RU подтвердили информацию. «Служебный автомобиль губернатора Кузбасса Сергея Цивилева попал в массовое ДТП с большегрузами в Прокопьевском районе. Остальные машины уехали», — пишет региональное агентство «Сибирь Медиа» в своем telegram-канале. Сообщается также, что с пострадавшего микроавтобуса оперативно сняли номера. В пресс-службе главы региона URA.RU рассказали, что сам Цивилев был в машине в момент аварии. Пострадал ли он, не сообщается. Отмечается, что кортеж ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная» в городе Прокопьевск. В результате аварии никто не погиб, пострадавшим помощь оказана на месте. Обстоятельства ДТП устанавливает ГИБДД.