В Бурятии 17 детей получили ожоги при посещении бассейна

По версии следствия, концентрация средств для дезинфекции бассейна была превышена Фото: Анна Майорова © URA.RU

В столице Бурятии Улан-Удэ 17 детей пострадали при посещении спа-комплекса. После купания в бассейне они получили химические ожоги глаз, кожи и дыхательных путей.

«В Улан-Удэ компания взрослых местных жителей с детьми посетили спа-комплекс, где решили отметить день рождения ребенка. Искупавшись там в бассейне, посетители получили ожоги слизистых глаз, дыхательных путей и кожных покровов», — рассказали в пресс-службе СК РФ по Бурятии.

По данным следствия, предположительно, причиной ожогов стало воздействие средств для дезинфекции бассейна. Проверка выявила, что концентрация данных средств в воде была превышена. В результате инцидента нескольким детям понадобилась помощь врачей.

В настоящее время СК начал доследственную проверку. В ходе нее будут установлены все детали произошедшего, а также выявлены виновные.