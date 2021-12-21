В Бурятии 17 детей получили ожоги при посещении бассейна

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Многодетная семья Кириченко. Свердловская область, Березовский, сауна, бассейн, дача, загородный дом
По версии следствия, концентрация средств для дезинфекции бассейна была превышена Фото:

В столице Бурятии Улан-Удэ 17 детей пострадали при посещении спа-комплекса. После купания в бассейне они получили химические ожоги глаз, кожи и дыхательных путей.

«В Улан-Удэ компания взрослых местных жителей с детьми посетили спа-комплекс, где решили отметить день рождения ребенка. Искупавшись там в бассейне, посетители получили ожоги слизистых глаз, дыхательных путей и кожных покровов», — рассказали в пресс-службе СК РФ по Бурятии.

По данным следствия, предположительно, причиной ожогов стало воздействие средств для дезинфекции бассейна. Проверка выявила, что концентрация данных средств в воде была превышена. В результате инцидента нескольким детям понадобилась помощь врачей.

В настоящее время СК начал доследственную проверку. В ходе нее будут установлены все детали произошедшего, а также выявлены виновные.

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В столице Бурятии Улан-Удэ 17 детей пострадали при посещении спа-комплекса. После купания в бассейне они получили химические ожоги глаз, кожи и дыхательных путей. «В Улан-Удэ компания взрослых местных жителей с детьми посетили спа-комплекс, где решили отметить день рождения ребенка. Искупавшись там в бассейне, посетители получили ожоги слизистых глаз, дыхательных путей и кожных покровов», — рассказали в пресс-службе СК РФ по Бурятии. По данным следствия, предположительно, причиной ожогов стало воздействие средств для дезинфекции бассейна. Проверка выявила, что концентрация данных средств в воде была превышена. В результате инцидента нескольким детям понадобилась помощь врачей. В настоящее время СК начал доследственную проверку. В ходе нее будут установлены все детали произошедшего, а также выявлены виновные.
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© Служба новостей «URA.RU»
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