Стая крупных собак неоднократно замечена вблизи автозаправочной станции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Академическом районе Екатеринбурга стая крупных собак нападает на детей и взрослых. Прокуратура Верх-Исетского района проводит проверку, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«По предварительной информации, стая крупных собак неоднократно замечена вблизи автозаправочной станции по ул. Рябинина в г. Екатеринбурге. За непродолжительное время зафиксированы случаи нападения собак как на взрослых, так и на детей, с причинением телесных повреждений и порчи имущества граждан», — сообщается в пресс-релизе.

Следственное управление СК РФ по Свердловской области также проводит проверку. «Запланировано осуществление опросов представителей местной администрации и иных лиц, в чью компетенцию входит предупреждение фактов бесконтрольного пребывания бесхозяйных животных на улицах города», — отмечено в сообщении ведомства.

Ранее один из жителей Академического рассказывал о случае нападения собак на детей. «Он шел в капюшоне, был снег. Как вдруг что-то вцепляется ему в ногу. Ребенок упал, поворачивается — а там собака», — цитирует Е1 мужчину. Собеседник уточнил, что собака убежала после того, как ребенок закричал. «Пришел домой — а там рваная рана», — сообщает житель. В сентябре 2021 года жители Академическом района сообщали, что неизвестные раскидывают в местном парке отраву для собак.

Фото предоставлено следственным управлением СК РФ по Свердловской области