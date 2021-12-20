20 декабря 2021

Стая собак держит в страхе детей и взрослых в Академическом. Прокуратура и СК начали проверку

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Дачные участки. Курган, собака, злая собака, забор
Стая крупных собак неоднократно замечена вблизи автозаправочной станции Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга стая крупных собак нападает на детей и взрослых. Прокуратура Верх-Исетского района проводит проверку, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«По предварительной информации, стая крупных собак неоднократно замечена вблизи автозаправочной станции по ул. Рябинина в г. Екатеринбурге. За непродолжительное время зафиксированы случаи нападения собак как на взрослых, так и на детей, с причинением телесных повреждений и порчи имущества граждан», — сообщается в пресс-релизе.

Следственное управление СК РФ по Свердловской области также проводит проверку. «Запланировано осуществление опросов представителей местной администрации и иных лиц, в чью компетенцию входит предупреждение фактов бесконтрольного пребывания бесхозяйных животных на улицах города», — отмечено в сообщении ведомства.

Ранее один из жителей Академического рассказывал о случае нападения собак на детей. «Он шел в капюшоне, был снег. Как вдруг что-то вцепляется ему в ногу. Ребенок упал, поворачивается — а там собака», — цитирует Е1 мужчину. Собеседник уточнил, что собака убежала после того, как ребенок закричал. «Пришел домой — а там рваная рана», — сообщает житель. В сентябре 2021 года жители Академическом района сообщали, что неизвестные раскидывают в местном парке отраву для собак.

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В Академическом районе Екатеринбурга стая крупных собак нападает на детей и взрослых. Прокуратура Верх-Исетского района проводит проверку, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «По предварительной информации, стая крупных собак неоднократно замечена вблизи автозаправочной станции по ул. Рябинина в г. Екатеринбурге. За непродолжительное время зафиксированы случаи нападения собак как на взрослых, так и на детей, с причинением телесных повреждений и порчи имущества граждан», — сообщается в пресс-релизе. Следственное управление СК РФ по Свердловской области также проводит проверку. «Запланировано осуществление опросов представителей местной администрации и иных лиц, в чью компетенцию входит предупреждение фактов бесконтрольного пребывания бесхозяйных животных на улицах города», — отмечено в сообщении ведомства. Ранее один из жителей Академического рассказывал о случае нападения собак на детей. «Он шел в капюшоне, был снег. Как вдруг что-то вцепляется ему в ногу. Ребенок упал, поворачивается — а там собака», — цитирует Е1 мужчину. Собеседник уточнил, что собака убежала после того, как ребенок закричал. «Пришел домой — а там рваная рана», — сообщает житель. В сентябре 2021 года жители Академическом района сообщали, что неизвестные раскидывают в местном парке отраву для собак.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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