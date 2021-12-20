В Пермском крае умерла врач-травматолог

Прощание с известным в городе медиком пройдет 22 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Березниках (Пермский край) ушла из жизни врач травматолог-ортопед Краевой больницы имени Вагнера Галина Сидорова. Ей было 70 лет, половину из которых она посвятила медицине, сообщают в больнице.

«19.12.2021 года преждевременно ушла из жизни Сидорова Галина Михайловна, врач-травматолог-ортопед Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края „Краевая больница имени академика Вагнера Евгения Антоновича“ г. Березники, которая внесла значительный вклад в развитие здравоохранения города, отдав более 45 лет жизни оказанию медицинской помощи пациентам», — говорится на странице больницы в соцсети «ВКонтакте».

Галина Сидорова родилась в 1951 году в Березниках. Работала сначала фельдшером, а после окончания медицинского вуза — хирургом. С 1987 года заведовала травмпунктом в первой городской больнице Березников. С 1993 года перешла на должность травматолога-ортопеда в травматологическом отделении. Церемония прощания с медиком состоится 22 декабря.