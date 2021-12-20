20 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

В Пермском крае умерла врач-травматолог

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с известным в городе медиком пройдет 22 декабря Фото:

В Березниках (Пермский край) ушла из жизни врач травматолог-ортопед Краевой больницы имени Вагнера Галина Сидорова. Ей было 70 лет, половину из которых она посвятила медицине, сообщают в больнице.

«19.12.2021 года преждевременно ушла из жизни Сидорова Галина Михайловна, врач-травматолог-ортопед Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края „Краевая больница имени академика Вагнера Евгения Антоновича“ г. Березники, которая внесла значительный вклад в развитие здравоохранения города, отдав более 45 лет жизни оказанию медицинской помощи пациентам», — говорится на странице больницы в соцсети «ВКонтакте».

Галина Сидорова родилась в 1951 году в Березниках. Работала сначала фельдшером, а после окончания медицинского вуза — хирургом. С 1987 года заведовала травмпунктом в первой городской больнице Березников. С 1993 года перешла на должность травматолога-ортопеда в травматологическом отделении. Церемония прощания с медиком состоится 22 декабря.

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В Березниках (Пермский край) ушла из жизни врач травматолог-ортопед Краевой больницы имени Вагнера Галина Сидорова. Ей было 70 лет, половину из которых она посвятила медицине, сообщают в больнице. «19.12.2021 года преждевременно ушла из жизни Сидорова Галина Михайловна, врач-травматолог-ортопед Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края „Краевая больница имени академика Вагнера Евгения Антоновича“ г. Березники, которая внесла значительный вклад в развитие здравоохранения города, отдав более 45 лет жизни оказанию медицинской помощи пациентам», — говорится на странице больницы в соцсети «ВКонтакте». Галина Сидорова родилась в 1951 году в Березниках. Работала сначала фельдшером, а после окончания медицинского вуза — хирургом. С 1987 года заведовала травмпунктом в первой городской больнице Березников. С 1993 года перешла на должность травматолога-ортопеда в травматологическом отделении. Церемония прощания с медиком состоится 22 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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