Володин обозначил основные проблемы России в 2022 году

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Организационное собрание фракции политической партии
Вячеслав Володин отметил, что главной проблемой остается коронавирус Фото:

Преодоление бедности населения, международная политика, а также борьба с коронавирусом являются главными вызовами для России в 2022 году. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Конечно, главный вызов 2022 года — коронавирус, который пока никуда не делся. Надо думать, как в условиях пандемии продолжать жить», — приводит слова Володина «Парламентская газета».

Среди остальных вызовов спикер перечислил преодоление бедности, как одну из основных задач во внутренней политике государства, а также закрепление отношений с другими странами. По мнению Володина, вызовов в международной сфере у России предостаточно.

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Преодоление бедности населения, международная политика, а также борьба с коронавирусом являются главными вызовами для России в 2022 году. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Конечно, главный вызов 2022 года — коронавирус, который пока никуда не делся. Надо думать, как в условиях пандемии продолжать жить», — приводит слова Володина «Парламентская газета». Среди остальных вызовов спикер перечислил преодоление бедности, как одну из основных задач во внутренней политике государства, а также закрепление отношений с другими странами. По мнению Володина, вызовов в международной сфере у России предостаточно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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