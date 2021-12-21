Володин обозначил основные проблемы России в 2022 году

Вячеслав Володин отметил, что главной проблемой остается коронавирус Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Преодоление бедности населения, международная политика, а также борьба с коронавирусом являются главными вызовами для России в 2022 году. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Конечно, главный вызов 2022 года — коронавирус, который пока никуда не делся. Надо думать, как в условиях пандемии продолжать жить», — приводит слова Володина «Парламентская газета».

Среди остальных вызовов спикер перечислил преодоление бедности, как одну из основных задач во внутренней политике государства, а также закрепление отношений с другими странами. По мнению Володина, вызовов в международной сфере у России предостаточно.