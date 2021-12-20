20 декабря 2021

Мошенники обманули курганца, купившего бивень мамонта

© Служба новостей «URA.RU»
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Посад сибирских старожилов и виды города. Тобольск, мамонт, кости мамонта, бивни
Молодой человек хотел использовать бивень мамонта для изготовления художественных изделий (архивное фото) Фото:

Житель Катайского района (Курганская область) отдал мошеннице около 30 тыс. рублей за покупку бивня мамонта. Данная информация была размещена 21 декабря на сайте областного УМВД.

«В полицию Катайского района обратился 19-летний местный житель с сообщением о противоправном деянии. <…> По данному факту следователем отдела МВД России по Катайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации „Мошенничество“», — указано в сообщении.

В полиции рассказали, что молодой человек хотел купить бивень мамонта для изготовления художественных изделий. Для этого он нашел специальное сообщество в соцсетях, в котором договорился с девушкой о покупке бивня и отправил ей около 30 тыс. рублей. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенницы, когда товар не пришел, а продавец перестала выходить на связь.

Ранее житель Шадринска перевел мошенникам почти два миллиона рублей. Те убедили потерпевшего, что помогут ему вернуть деньги, которые он ранее потерял на фондовой бирже.

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Житель Катайского района (Курганская область) отдал мошеннице около 30 тыс. рублей за покупку бивня мамонта. Данная информация была размещена 21 декабря на сайте областного УМВД. «В полицию Катайского района обратился 19-летний местный житель с сообщением о противоправном деянии. <…> По данному факту следователем отдела МВД России по Катайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации „Мошенничество“», — указано в сообщении. В полиции рассказали, что молодой человек хотел купить бивень мамонта для изготовления художественных изделий. Для этого он нашел специальное сообщество в соцсетях, в котором договорился с девушкой о покупке бивня и отправил ей около 30 тыс. рублей. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенницы, когда товар не пришел, а продавец перестала выходить на связь. Ранее житель Шадринска перевел мошенникам почти два миллиона рублей. Те убедили потерпевшего, что помогут ему вернуть деньги, которые он ранее потерял на фондовой бирже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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