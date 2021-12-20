QR-коды в торговых центрах отменили в Свердловской области

До 20 января в свердловские торговые центры будут пускать без QR-кодов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Свердловские власти отменили правило о предъявлении QR-кодов при входе в торговые центры. Смягчение будет действовать на период новогодних праздников — с 22 декабря по 20 января. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев.

«Впереди у нас праздники. И новые коронавирусные сводки, в которых все меньше случаев болезни, — лучший для нас подарок. Но я понимаю, что и подарки для близких тоже всем нужны. И что бизнесу после всех коронавирусных волн в предновогодний период с ограничениями приходится несладко. Поэтому, взвесив все „за“ и „против“, я решил, что с 22 декабря по 20 января при входе в ТРЦ и в магазины, расположенные в них, не нужно будет предъявлять код», — написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Также губернатор разрешил работать в ночное время ресторанам и кафе. Но при одном условии — посетители все равно должны предъявлять QR-коды. При этом Куйвашев призвал свердловчан не расслабляться: в случае ухудшения ситуации с коронавирусом власти обещают досрочно вернуть ограничения.

С 25 октября в Свердловской области заработала система QR-кодов, без которых запрещен вход в музеи, библиотеки, выставочные центры и спортивные объекты. Уже на следующий день власти ужесточили меры: с 30 октября свердловчане без QR-кода не могут попасть в торговые центры, рестораны и фитнес-клубы. 2 ноября было объявлено о введении дополнительных ограничений: детям и подросткам запретили посещать торговые центры без взрослых, а также ужесточили пропускной режим для непривитых граждан.