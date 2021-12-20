20 декабря 2021

Тюменцев предупредили о ЧС из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум институтов развития. Пленарное заседание. Екатеринбург, снег на тротуаре, снегопад, зима, мокрый снег
В регионе 22 декабря ожидается мокрый снег и гололед Фото:

В Тюменской области 22 декабря увеличится риск возникновения чрезвычайных ситуаций из-за непогоды. Об этом URA.RU сообщили в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). В регионе ожидается мокрый снег и гололед.

«22 декабря и ночью 23 декабря на юге Тюменской области ожидается резкое ухудшение погодных условий: осадки (снег, мокрый снег, местами с дождем), в северных и западных районах местами сильный снег. Гололед, отложение мокрого снега на деревьях и проводах. К утру 23 декабря резкое понижение температуры до -11-16 градусов», — рассказали в ЦГМС.

По информации метеорологов, из-за ухудшения погоды резко возрастает риск ЧС. В частности, возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев и рекламных щитов, а также заторы на дорогах.

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В Тюменской области 22 декабря увеличится риск возникновения чрезвычайных ситуаций из-за непогоды. Об этом URA.RU сообщили в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). В регионе ожидается мокрый снег и гололед. «22 декабря и ночью 23 декабря на юге Тюменской области ожидается резкое ухудшение погодных условий: осадки (снег, мокрый снег, местами с дождем), в северных и западных районах местами сильный снег. Гололед, отложение мокрого снега на деревьях и проводах. К утру 23 декабря резкое понижение температуры до -11-16 градусов», — рассказали в ЦГМС. По информации метеорологов, из-за ухудшения погоды резко возрастает риск ЧС. В частности, возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев и рекламных щитов, а также заторы на дорогах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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