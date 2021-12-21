Путин объяснил свое недоверие к США

21 декабря 2021 в 15:50 Размер текста - 17 +

Путина беспокоит вооружение США у российских границ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не может доверять США, так как они легко выходят из договоров. РФ необходимы юридические гарантии безопасности, заявил российский президент Владимир Путин. «США легко выходят из всех международных договоров, которые по той или ной причине им не нравятся», — отметил Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. Он подчеркнул, что Россия должна получить не устные, а юридические гарантии безопасности. Глава государства также отметил, что его беспокоит, что вблизи российских границ идет размещение элементов противоракетной обороны США. Ранее Министерство иностранных дел РФ передало коллегам из США проект соглашения между Москвой и странами НАТО о мерах обеспечения безопасности. В проекте договора указано, что НАТО должна исключить присоединение Украины к военно-политическому блоку, а также отказаться от расширения на восток. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия не может доверять США, так как они легко выходят из договоров. РФ необходимы юридические гарантии безопасности, заявил российский президент Владимир Путин. «США легко выходят из всех международных договоров, которые по той или ной причине им не нравятся», — отметил Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. Он подчеркнул, что Россия должна получить не устные, а юридические гарантии безопасности. Глава государства также отметил, что его беспокоит, что вблизи российских границ идет размещение элементов противоракетной обороны США. Ранее Министерство иностранных дел РФ передало коллегам из США проект соглашения между Москвой и странами НАТО о мерах обеспечения безопасности. В проекте договора указано, что НАТО должна исключить присоединение Украины к военно-политическому блоку, а также отказаться от расширения на восток.