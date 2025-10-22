ЕП проголосовал против вступления Сербии в Евросоюз
22 октября 2025 в 17:17
Фото: © URA.RU
Европейский парламент принял резолюцию, согласно которой дальнейшее продвижение Сербии на пути к членству в Европейском союзе невозможно без введения Белградом санкций в отношении России. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
