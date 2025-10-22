Глава МИД Польши пригрозил Сийярто взрывом нефтепровода «Дружба»
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду, что украинские военные добьются прекращения работы нефтепровода «Дружба». Об этом он написал в свои х соцсетях.
«Я надеюсь, что вашему отважному соотечественнику, майору Мадьяру (командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди, — прим. URA.RU), наконец-то удастся вывести из строя нефтепровод, и вы будете получать свою нефть через Хорватию», — написал он в соцсети X. Также он добавил, что радуется решению суда об освобождении украинца, которого подозревают в подрыве газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто публично высмеял главу МИД Польши Радослава Сикорского за его обещание задержать самолет с президентом России Владимиром Путиным на борту по указу Международного уголовного суда (МУС). Сийярто напомнил о том, что по приказу Польши этот суд отказался выдать преступника, подорвавшего «Северные потоки».
