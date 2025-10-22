Ссылка, эмиграция и табу на брак с землянином: скандальная история «марсианки» Жанны Агузаровой

История самой яркой артистки советской и российской эстрады Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Ее называли марсианкой, королевой эпатажа и сравнивали с Леди Гагой и Дэвидом Боуи. Еще в юности Жанна Агузарова шла против правил и поражала публику. Пройдя путь от малярного ПТУ до легенды российской эстрады, артистка ушла в тень, лишь изредка выступая перед поклонниками. О творчестве и непростом пути артистки — в материале URA.RU.

Детство и ранние годы Жанны Агузаровой

Жанна Хасановна Агузарова родилась 7 июля 1962 года в поселке Туртас Тюменской области. Когда Жанне было четыре года, ее отец ушел из семьи и никак не участвовал в воспитании дочери. Мать, Людмила Савченко, работала фармацевтом и в одиночку поднимала детей. Семья переезжала из региона в регион, большую часть детства будущая певица провела в Новосибирской области, в поселке Колывань. Именно там она окончила школу и впервые проявила интерес к творчеству.

В школьные годы Жанна уже участвовала в самодеятельности, придумывала собственные песни и шила необычные костюмы. С самого детства она выделялась на фоне сверстников: по поселку школьница ходила с большим зеленым кошельком на груди, благодаря которому все взгляды сразу устремлялись на нее.

Жанна Агузарова с юности мечтала попасть на большую сцену Фото: В. Астафьев / РИА Новости

Однажды в школе Жанна решила поразить сверстников, выступив на сцене со своей песней: она написала текст на английском языке, но так как язык девушка знала не очень хорошо, то умудрилась использовать все знакомые ей слова в пару куплетов.

Если на сцене Жанна была готова эпатировать, то вот в личной жизни оставалась скромной школьницей. По признанию артистки, в юности она никогда не встречалась с мальчиками, не ходила на танцы и даже не красилась.

В 1977 году Жанна окончила восьмой класс и решила поступить в театральное училище. Несколько раз девушка безуспешно пыталась поступить на учебу, но каждый раз получала отказ. В одном из интервью она признавалась, что мечтала стать драматической актрисой, однако судьба направила ее в музыку.

Переезд в Москву и начало карьеры Жанны Агузаровой

В конце 1970-х Агузарова перебралась в Ростов-на-Дону, но надолго там не задержалась — уже в 1982 году будущая звезда отправилась покорять Москву. В столице Жанна вновь попыталась поступить в театральное, но в Гнесинское училище ее не приняли. Тогда Жанна записалась в ПТУ на специальность «маляр», чтобы получить место в общежитии.

Параллельно она начала искать путь на сцену, выступая на любительских концертах и знакомясь с молодыми музыкантами столицы. Тогда же появилась легенда о «шведской певице Иванне Андерс» — вымышленном образе, под которым Агузарова долгое время представлялась в богемных кругах. С этим псевдонимом она даже завела поддельный паспорт, что стало роковой ошибкой артистки.

Группа «Браво» и взлет популярности

С самого начала карьеры Жанна Агузарова эпатировала публику необычными образами Фото: Игорь Михалев / РИА Новости

В начале 1980-х московская рок-сцена переживала подъем. В это время Агузарова познакомилась с гитаристом Евгением Хавтаном, который искал вокалистку для нового коллектива. Так родилась группа «Браво». Репетиции длились около года, а первый концерт состоялся в 1984 году.

На одном из первых концертов, 18 марта, сотрудники милиции арестовали музыкантов. В те годы власти следили за тем, чтобы рокеры проводили свои выступления законно, но группа «Браво» в тот вечер выступала нелегально. Все музыканты отделались объяснительными записками, а когда дело дошло до Жанны, то оперативники обнаружили поддельный паспорт.

Из-за поддельных документов Жанну Агузарову задержала милиция, после чего девушку отправили на освидетельствование в Институт Сербского. Шалость с документами обернулась суровым наказанием: Жанну отправили в Тюменскую область на полтора года принудительных работ в леспромхозе.

В 1985 году артистка вернулась в Москву и вновь присоединилась к группе «Браво». Коллектив быстро стал одной из самых популярных групп СССР. Голос певицы и ее сценический образ выделяли коллектив на фоне других.

В 1986 году «Браво» с триумфом выступили в телепередаче «Музыкальный ринг», где Алла Пугачева представила публике эксцентричную солистку. Год спустя пластинка «Ансамбль „Браво“» разошлась миллионными тиражами. Страна пела «Желтые ботинки», «Верю я», «Старый отель» и «Чудесную страну». Но после успеха в группе начались конфликты, и в 1988 году Жанна Агузарова решила идти к олимпу славы своей дорогой.

Сольное творчество и эмиграция Жанны Агузаровой

После ухода из «Браво» певица поступила в Московское музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова, где получила диплом по направлению народного пения. В 1990 году она выпустила сольный «Русский альбом», в котором попыталась соединить традиционные мотивы с современной музыкой. Поразить публику не удалось: критики отмечали неординарность материала, и в итоге релиз не принес широкой известности. Самой популярной песней с пластинки стала «Мне хорошо рядом с тобой».

В 90-х Жанна Агузарова решила попытать счастья за океаном Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Начало 1990-х стало временем перемен: после распада СССР Жанна Агузарова решила попробовать себя за границей. Вместе со своим парнем Ником Полтораниным артистка уехала в США. Несколько лет артистка пыталась построить карьеру в Америке, выступая в ресторане Black Sea. В 1993 году певице даже удалось собрать команду и записать альбом «Nineteen Ninety`s», но широкой известности за океаном добиться так и не получилось.

Возвращение Жанны Агузаровой в Россию

В 1993 году Агузарова вернулась в Россию и вновь выступила с «Браво» в рамках юбилейного тура. В этот период артистка уже жила между странами, но постепенно осела в Москве. В 1990-е годы она давала концерты, участвовала в телепроектах и готовила новые альбомы. Но былой славы артистка добиться так и не смогла.

Напряжение внутри «Браво» росло с каждым годом. По воспоминаниям музыканта Валерия Сюткина, вернувшаяся артистка общалась с коллегами только на английском языке и регулярно подставляла команду. Однажды Жанна сбежала со сцены во время концерта в Самаре, не отработав выступление до конца.

За выходки на сцене Жанну Агузарову долгое время отказывались пускать на большие площадки Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В 2001 году случился настоящий скандал: Жанна Агузарова должна была выступить на фестивале Maxidrom, но внезапно пропала и не отвечала на звонки. Когда организаторы уже планировали отменить выступление, артистка появилась на «Олимпийском»: после окончания фестиваля Жанна спела две песни, а затем начала передавать микрофон неизвестным музыкантам, с которыми познакомилась в этот же день. После этого случая Агузарову отказывались приглашать выступать на крупных площадках.

После этого случая легендарная певица ушла «в подполье» и начала выступать лишь в небольших клубах. В 2003 году вышел новый альбом Агузаровой «Back2Future», в который вошли 16 песен. Затем артистка ушла в радиомолчание почти на двадцать лет — следующая пластинка «Королева Сансета» увидела свет лишь в 2020 году. К тому времени от былой славы Агузаровой не осталось почти ничего.

Образ и стиль Жанны Агузаровой

С первых выступлений Агузарова выделялась внешностью и поведением. Журналисты тут же прозвали артистку королевой эпатажа. Странные костюмы и макияж, яркие волосы и необычные аксессуары отличали Жанну от других артистов. В интервью певица заявляла, что помнит свои прошлые жизни и прилетела на Землю с Марса. По этой причине она больше не хочет выходить замуж: она может дарить любовь, но брак с землянином ей не интересен.

Личная жизнь Жанны Агузаровой

О личной жизни артистки известно немного — Жанна старается не афишировать то, что происходит с ней за сценой. Первым мужем артистки был океанолог Илья Кабатченко. Мать певицы вспоминала, что свадьба прошла скромно.

«На свадьбу я не приехала, они особых торжеств не устраивали, тихо посидели дома после росписи, и все. Честно говоря, мне он нравится до сих пор, хороший парень. Его родители не очень-то приняли Жанну, мол, она такая эпатажная», — вспоминала мать Агузаровой Людмила Савченко в интервью изданию «Новости Беларуси». «С первым мужем Жанна прожила недолго, расстались они, хотя любовь была сильная».

«Марсианка» старается тщательно скрывать свою личную жизнь Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В 1986 году Агузарова влюбилась в Николая Полторанина, с которым тайно встречалась до 1991 года. Когда фанаты узнали о романе, пара уже переехала в США. Однако когда Жанна решила вернуться в Россию, Николай идею не поддержал — и так и остался жить в Штатах.

После возвращения в Россию артистка стала тщательно скрывать свою личную жизнь. Об ее отношениях за последние тридцать лет ничего не известно.

Жанна Агузарова сегодня

После 2010 года Жанна Агузарова практически перестала появляться на телевидении. Лишь изредка артистка появлялась на публике: в 2010 году она пришла на шоу «Вечерний Ургант», а в 2018 попала в скандал, выложив откровенные фотографии, закрасив интимные места триколором. Так артистка отпраздновала выход российских футболистов в четвертьфинал чемпионата мира. А в 2020 году пришла на шоу «Музыкалити».