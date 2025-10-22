Bloomberg узнал, что войдет в новый пакет санкций против России

Новый пакет санкций может поставить запрет на экспорт на 40 миллиардов евро Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

19 пакет санкций Евросоюза против России включает запрет на экспорт на сумму более 40 миллиардов евро. Речь, в частности, идет о каучуке, минералах и керамике. Об этом пишет Bloomberg.

«Новый пакет санкций также включает торговые ограничения на китайские и индийские юрлица. Он вводит запрет на экспорт на сумму более 40 миллиардов евро, в том числе минералов, керамики и резины», — сообщает издание. По его данным, лидеры стран ЕС могут одобрить новый санкционный пакет 23 октября..

В новый пакет якобы войдут ограничения против китайских и индийских компаний, а также запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут использоваться в военной промышленности. Также ЕС может внести в черный список больше100 танкеров.

