Bloomberg узнал, что войдет в новый пакет санкций против России
Новый пакет санкций может поставить запрет на экспорт на 40 миллиардов евро
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
19 пакет санкций Евросоюза против России включает запрет на экспорт на сумму более 40 миллиардов евро. Речь, в частности, идет о каучуке, минералах и керамике. Об этом пишет Bloomberg.
«Новый пакет санкций также включает торговые ограничения на китайские и индийские юрлица. Он вводит запрет на экспорт на сумму более 40 миллиардов евро, в том числе минералов, керамики и резины», — сообщает издание. По его данным, лидеры стран ЕС могут одобрить новый санкционный пакет 23 октября..
В новый пакет якобы войдут ограничения против китайских и индийских компаний, а также запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут использоваться в военной промышленности. Также ЕС может внести в черный список больше100 танкеров.
Ранее стало известно, что главы министерств иностранных дел стран ЕС не смогли согласовать 19-й пакет санкций против РФ. С февраля 2022 года Евросоюз ввел 18 пакетов санкций против России, которые затронули более 2,4 тысячи физических лиц и организаций. Ранее Европарламент и глава Еврокомиссии призывали к ужесточению ограничительных мер, включая расширение санкций на партнеров России и китайские компании, поставляющие товары двойного назначения. Вопрос о 19-м пакете остается одним из ключевых на повестке ближайшего саммита ЕС.
Материал из сюжета:Санкции против России вообще и Урала в частности
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.