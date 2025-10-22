Россия провела тренировку стратегических ядерных сил: в ней принял участие Путин

Были произведены запуски с земли, воды и воздуха Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

С территории космодрома Плесецк и акватории Баренцева моря были произведены запуски ракет в рамках стратегической тренировки ядерных сил России. В тренировке также участвовала авиация. Запуск и управление ракетами происходили в Национальном центре упрпавления обороной России, руководил тренировкой лично верховный главнокомандующий ВС РФ, президент Владимир Путин.

«Все задачи тренировки выполнены», — сказали в пресс-службе Кремля. Как подчеркнули в Кремле, тренировка продемонстрировала высокий уровень подготовки военных органов управления и профессионализм оперативного состава в вопросах организации и контроля подчиненных подразделений. Какая техника участвовала в тренировке и что было сделано — в материале URA.RU.





Ракеты «Ярс» запустили с Плесецка

В ходе проведенной тренировки были осуществлены учебные запуски межконтинентальных баллистических ракет, а также крылатых ракет воздушного базирования. С государственного испытательного космодрома Плесецк был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по цели на полигоне «Кура», расположенном на территории Камчатки. Ракеты РС-24, они же «Ярс», в российских войсках используют с 2009 года. Ракета поражает цель на расстоянии до 11 тыс. км, а разделяющаяся головная часть способна к индивидуальному наведению. Минобороны показало кадры с учений.

В тренировке приняли участие атомные подлодки

Баллистическая ракета «Синева» была запущена из акватории Баренцева моря с борта атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск». Ракета третьего поколения Р-29РМУ2 «Синева» стоит на вооружении с 2007 года. Она способна корректировать свою траекторию по спутникам, используя систему Глонасс.

Привлекли авиацию