Россия провела тренировку стратегических ядерных сил: в ней принял участие Путин
Были произведены запуски с земли, воды и воздуха
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
С территории космодрома Плесецк и акватории Баренцева моря были произведены запуски ракет в рамках стратегической тренировки ядерных сил России. В тренировке также участвовала авиация. Запуск и управление ракетами происходили в Национальном центре упрпавления обороной России, руководил тренировкой лично верховный главнокомандующий ВС РФ, президент Владимир Путин.
«Все задачи тренировки выполнены», — сказали в пресс-службе Кремля. Как подчеркнули в Кремле, тренировка продемонстрировала высокий уровень подготовки военных органов управления и профессионализм оперативного состава в вопросах организации и контроля подчиненных подразделений. Какая техника участвовала в тренировке и что было сделано — в материале URA.RU.
Ракеты «Ярс» запустили с Плесецка
В ходе проведенной тренировки были осуществлены учебные запуски межконтинентальных баллистических ракет, а также крылатых ракет воздушного базирования. С государственного испытательного космодрома Плесецк был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по цели на полигоне «Кура», расположенном на территории Камчатки. Ракеты РС-24, они же «Ярс», в российских войсках используют с 2009 года. Ракета поражает цель на расстоянии до 11 тыс. км, а разделяющаяся головная часть способна к индивидуальному наведению. Минобороны показало кадры с учений.
В тренировке приняли участие атомные подлодки
Баллистическая ракета «Синева» была запущена из акватории Баренцева моря с борта атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск». Ракета третьего поколения Р-29РМУ2 «Синева» стоит на вооружении с 2007 года. Она способна корректировать свою траекторию по спутникам, используя систему Глонасс.
Привлекли авиацию
В ходе учений были задействованы самолеты дальней авиации Ту-95МС. Авиация осуществляла запуск крылатых ракет, предназначенных для применения с воздуха. В официальной публикации Кремля не сообщается, чем именно был вооружен Ту-95МС, но, как правило, он несет крылатые ракеты типа Х-55 с дальностью полета до 2,5 тысяч км.
