Минобороны показало запуски ракет «Ярс» и «Синева». Видео
С космодрома Плесецк был выполнен запуск ракеты «Ярс»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Под руководством Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина с космодрома Плесецк и из акватории Баренцева моря были выполнены практические пуски ракет «Ярс» и «Синева». Кадры запуска опубликовали в Минобороны России.
«С государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону „Кура“ на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты „Ярс“», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента России. Также сообщается о запуске из акватории Баренцева моря ракеты «Синева».
В сообщении отмечается, что во время тренировки проверен уровень подготовки органов военного управления, практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчиненными войсками. Кроме того, экипажи дальних бомбардировщиков Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования по определенным маршрутам.
Учения прошли в плановом порядке и были направлены на повышение эффективности взаимодействия между наземными, морскими и воздушными компонентами российских стратегических ядерных сил. По данным военного ведомства, тренировочные задачи были выполнены в полном объеме.
