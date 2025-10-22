С космодрома Плесецк был выполнен запуск ракеты «Ярс» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Под руководством Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина с космодрома Плесецк и из акватории Баренцева моря были выполнены практические пуски ракет «Ярс» и «Синева». Кадры запуска опубликовали в Минобороны России.

«С государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону „Кура“ на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты „Ярс“», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента России. Также сообщается о запуске из акватории Баренцева моря ракеты «Синева».

В сообщении отмечается, что во время тренировки проверен уровень подготовки органов военного управления, практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчиненными войсками. Кроме того, экипажи дальних бомбардировщиков Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования по определенным маршрутам.

