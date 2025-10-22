В 30 регионах России возбуждены уголовные дела о срыве отопительного сезона

В России выявлено более 46,5 тысячи нарушений при подготовке к отопительному сезону Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 30 регионах России возбуждены уголовные дела за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Всего в стране выявлено более 46,5 тысячи нарушений в этой сфере. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

«В 30 регионах, включая Челябинскую, Нижегородскую, Костромскую, Самарскую области, по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела за нарушения при подготовке к отопительному сезону», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России. Отмечается, что во время подготовки к отопительному сезону 2025–2026 годов выявлено свыше 46,5 тысячи нарушений законодательства.

Надзорное ведомство внесло более 25,1 тысячи актов прокурорского реагирования. Материалы прокурорских проверок стали основанием для возбуждения 112 уголовных дел, связанных с ненадлежащей подготовкой к зиме и угрозой жизнеобеспечению граждан. Генпрокуратура продолжает мониторинг ситуации в регионах и отмечает, что надзор за исполнением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства остается на особом контроле.

