В США нашли новое препятствие для поставок ракет Tomahawk на Украину
В США не определились с вопросом передачи Украине крылатых ракет Tomahawk
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
США не определились с вопросом передачи Украине пусковых установок для крылатых ракет Tomahawk, что затрудняет возможную поставку этих вооружений. Об этом сообщает эксперт Центра стратегических и международных исследований Том Карако.
«Отсутствие у Киева готовых к использованию пусковых установок, вероятно, еще больше осложнило вопрос передачи оружия, которое могло бы поставить Москву в зону поражения», — приводит слова Тома Карако американский портал Axios. Отмечается, что президент США Дональд Трамп отложил планы поставки и переключил внимание на дипломатию с Россией.
Карако добавил, что возможное предоставление ракет связано с необходимостью передачи средств, обеспечивающих их эффективное использование. При этом в настоящее время Украина не имеет необходимой инфраструктуры для эксплуатации этого вида вооружения.
По информации Axios, ракеты Tomahawk, выпускаемые корпорацией RTX, традиционно запускаются с морских платформ — надводных кораблей и подводных лодок. В случае передачи ракет единственным вариантом остаются наземные пусковые установки. Однако их поставки требуют отдельного одобрения и технической подготовки, что существенно усложняет процедуру передачи вооружения.
Ранее сообщалось, что поставки ракет Tomahawk Украине могут занять месяцы и сопровождаться ограничениями на их применение, а также что США располагают ограниченными запасами этих вооружений. Вопрос передачи обсуждался на встрече Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского. Уже тогда отмечалось, что для эксплуатации ракет Киеву потребуется американская техническая поддержка и разведданные.
