Критик Соседов обвинил Пугачеву в разрушении карьеры неугодных ей артистов: Садальский не согласился

Музыкальный критик Сергей Соседов озвучил то, о чем говорят уже многие годы: мол, певица Алла Пугачева имеет такое влияние, что в свое время перекрывала кислород многим молодым артистам. А певице Маше Распутиной запретила выступать под ее настоящим именем — якобы на сцене есть место только одной Алле. В беседе с URA.RU заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский развенчал этот миф.

«Никто ничего не перекрывал. Все сидят и врут! Сергея Соседова я уважаю, но все понимают, что это популярная тема. Вот и хотят присоединиться хоть каким-то боком к Пугачевой. Я ей постоянно говорю: "Мы еще живы и помним, что такого не было!"» — уверяет артист.

Садальский напомнил, что у Пугачевой и самой в свое время были разные трудные периоды в карьере, когда ее пытались «запретить». Например, снимали с концертов в День милиции, опасаясь, что артистка скажет не те слова со сцены. «Ее снимали, а чиновники были недовольны, что Пугачевой не было», — вспомнил актер. Садальский подчеркнул, что сейчас «боднуть» Пугачеву хотят все, кому не лень.

Но на днях слухи о том, что Алла Борисовна мешает карьере неугодных артистов на днях подтвердил и еще один исполнитель. Бывший фаворит примадонны Сергей Савин жаловался, что его отлучили от всего после того, как он решил закрутить роман с другой известной женщиной, забыв, кто дал ему проход в мир шоу-бизнеса.