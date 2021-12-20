20 декабря 2021

Тюменку, давшую детям-инвалидам курить, лишили родительских прав

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения бывшему полицейскому Архипову Дмитрию. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс, судебное дело
Суд постановил, что женщина не выполняла свои обязанности в отношении семерых детей Фото:

Многодетную мать из Заводоуковска (Тюменская область) лишили родительских прав, за то, что она разрешала своим детям-инвалидам курить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Заводоуковского районного суда.

«Суд удовлетворил иск управления социальной защиты населения и лишил родительских прав мать семерых детей. Она не занималась воспитанием и лечением, в котором они нуждались, а также позволяла курить малолетним детям-инвалидам», — рассказали URA.RU в пресс-службе Заводоуковского районного суда.

Женщина попыталась оспорить решение суда, подала апелляцию, однако ее оставили без удовлетворения. Жительницу Тюменской области также обязали выплачивать алименты.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени лишили родительских прав родителей убитой этим летом 9-летней школьницы. Брат и сестра жертвы находятся в социальном центре.

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Многодетную мать из Заводоуковска (Тюменская область) лишили родительских прав, за то, что она разрешала своим детям-инвалидам курить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Заводоуковского районного суда. «Суд удовлетворил иск управления социальной защиты населения и лишил родительских прав мать семерых детей. Она не занималась воспитанием и лечением, в котором они нуждались, а также позволяла курить малолетним детям-инвалидам», — рассказали URA.RU в пресс-службе Заводоуковского районного суда. Женщина попыталась оспорить решение суда, подала апелляцию, однако ее оставили без удовлетворения. Жительницу Тюменской области также обязали выплачивать алименты. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени лишили родительских прав родителей убитой этим летом 9-летней школьницы. Брат и сестра жертвы находятся в социальном центре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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