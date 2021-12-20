20 декабря 2021

Свердловские власти объяснили причину отмены QR-кодов в ТЦ

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Пресс-конференция Ural Music Night 2021. Екатеринбург, креков павел
Павел Креков сообщил, что QR-коды будут снова проверяться в ТЦ, если ситуация с коронавирусом ухудшиться Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Свердловские власти приняли решение отменить пропускной режим с использованием QR-кодов в торговых центрах до 20 января, чтобы проверить, как это скажется на ситуации с COVID-19. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

«Месячный период наиболее показательный. Мы посмотрим, не скажется ли это на эпидемиологической ситуации», — рассказал Креков во время брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он назвал период до 20 января «QR-каникулами», имея в виду, что ограничения планируют вернуть в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что до 20 января QR-коды в ТЦ спрашивать не будут. В это время жители региона смогут купить подарки к Новому году, а бизнес потерпит меньший ущерб от введения коронавирусных ограничений.

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Свердловские власти приняли решение отменить пропускной режим с использованием QR-кодов в торговых центрах до 20 января, чтобы проверить, как это скажется на ситуации с COVID-19. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. «Месячный период наиболее показательный. Мы посмотрим, не скажется ли это на эпидемиологической ситуации», — рассказал Креков во время брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он назвал период до 20 января «QR-каникулами», имея в виду, что ограничения планируют вернуть в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что до 20 января QR-коды в ТЦ спрашивать не будут. В это время жители региона смогут купить подарки к Новому году, а бизнес потерпит меньший ущерб от введения коронавирусных ограничений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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