Свердловские власти объяснили причину отмены QR-кодов в ТЦ

Свердловские власти приняли решение отменить пропускной режим с использованием QR-кодов в торговых центрах до 20 января, чтобы проверить, как это скажется на ситуации с COVID-19. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
«Месячный период наиболее показательный. Мы посмотрим, не скажется ли это на эпидемиологической ситуации», — рассказал Креков во время брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он назвал период до 20 января «QR-каникулами», имея в виду, что ограничения планируют вернуть в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что до 20 января QR-коды в ТЦ спрашивать не будут. В это время жители региона смогут купить подарки к Новому году, а бизнес потерпит меньший ущерб от введения коронавирусных ограничений.
Свердловские власти приняли решение отменить пропускной режим с использованием QR-кодов в торговых центрах до 20 января, чтобы проверить, как это скажется на ситуации с COVID-19. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. «Месячный период наиболее показательный. Мы посмотрим, не скажется ли это на эпидемиологической ситуации», — рассказал Креков во время брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он назвал период до 20 января «QR-каникулами», имея в виду, что ограничения планируют вернуть в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что до 20 января QR-коды в ТЦ спрашивать не будут. В это время жители региона смогут купить подарки к Новому году, а бизнес потерпит меньший ущерб от введения коронавирусных ограничений.