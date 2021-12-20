Свердловские власти объяснили причину отмены QR-кодов в ТЦ

21 декабря 2021 в 17:17 Размер текста - 17 +

Павел Креков сообщил, что QR-коды будут снова проверяться в ТЦ, если ситуация с коронавирусом ухудшиться Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Свердловские власти приняли решение отменить пропускной режим с использованием QR-кодов в торговых центрах до 20 января, чтобы проверить, как это скажется на ситуации с COVID-19. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. «Месячный период наиболее показательный. Мы посмотрим, не скажется ли это на эпидемиологической ситуации», — рассказал Креков во время брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он назвал период до 20 января «QR-каникулами», имея в виду, что ограничения планируют вернуть в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что до 20 января QR-коды в ТЦ спрашивать не будут. В это время жители региона смогут купить подарки к Новому году, а бизнес потерпит меньший ущерб от введения коронавирусных ограничений. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловские власти приняли решение отменить пропускной режим с использованием QR-кодов в торговых центрах до 20 января, чтобы проверить, как это скажется на ситуации с COVID-19. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. «Месячный период наиболее показательный. Мы посмотрим, не скажется ли это на эпидемиологической ситуации», — рассказал Креков во время брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он назвал период до 20 января «QR-каникулами», имея в виду, что ограничения планируют вернуть в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что до 20 января QR-коды в ТЦ спрашивать не будут. В это время жители региона смогут купить подарки к Новому году, а бизнес потерпит меньший ущерб от введения коронавирусных ограничений.