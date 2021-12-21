Стоимость актива за полгода снизили с 1,3 млн рублей до 873,9 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Асфальтобетонный завод Варгашинского предприятия по ремонту, строительству и содержанию дорог (принадлежит властям Курганской области) выставлен на торги. Актив, расположенный в Половинском районе, оценили в 873,9 тысячи рублей. Объявление об этом опубликовано на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений.

«Лот №1 — сооружение: асфальтобетонный завод площадью 146,2 кв. м, расположенный по адресу: Курганская область, Половинский район, село Сумки. Продажа имущества осуществляется на основании плана реализации непрофильных активов АО „Варгашинское ДРСП“ по согласованию с департаментом имущественных и земельных отношений», — указано в аукционной документации.

Торги назначены на 29 декабря. Отмечается, что начальная цена (873 925 рублей 20 копеек) определена путем проведения независимой технической экспертизы по определению рыночной стоимости с учетом коэффициента снижения по результатам несостоявшихся аукционов. На сайте департамента имущества сообщается, что предыдущая попытка продать этот асфальтобетонный завод предпринималась 7 декабря. Тогда его оценивали в 971 тысячу рублей, но на участие в аукционе не поступило ни одной заявки. В июле его пытались продать за 1,3 млн рублей.

Вместе с тем в начале декабря Варгашинское ДРСП нашло покупателей на другой свой актив — железнодорожный тупик протяженностью 395 метров. Его продали за 1,36 млн рублей при начальной цене 1,09 млн рублей. Ранее областные власти неоднократно пытались продать 51% акций самого Варгашинского ДРСП, которые в июле оценивали в 497,8 млн рублей.