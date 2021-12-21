Глава Роспотребнадзора: «Омикроном» заражаются мыши и крысы

Новым штаммом коронавируса «Омикрон» заражаются мыши и крысы. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Новым омикрон-штаммом инфицируются мыши и крысы, и у них развивается состояние болезни. Для прежних видов штаммов мы этого не наблюдали», — отметила Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков сообщил, что коронавирус у домашних животных был обнаружен более 60 лет назад. Инфекция является видоспецифичной, то есть не может передаваться человеку.
Новым штаммом коронавируса «Омикрон» заражаются мыши и крысы. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Новым омикрон-штаммом инфицируются мыши и крысы, и у них развивается состояние болезни. Для прежних видов штаммов мы этого не наблюдали», — отметила Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19. Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков сообщил, что коронавирус у домашних животных был обнаружен более 60 лет назад. Инфекция является видоспецифичной, то есть не может передаваться человеку.