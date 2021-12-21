Глава Роспотребнадзора: «Омикроном» заражаются мыши и крысы

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Крыса. Символ 2020 года. Челябинск, домашнее животное, мышь, крыса, символ 2020 года
Заражения грызунов другими штаммами COVID не наблюдалось, отметила Анна Попова Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Новым штаммом коронавируса «Омикрон» заражаются мыши и крысы. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Новым омикрон-штаммом инфицируются мыши и крысы, и у них развивается состояние болезни. Для прежних видов штаммов мы этого не наблюдали», — отметила Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков сообщил, что коронавирус у домашних животных был обнаружен более 60 лет назад. Инфекция является видоспецифичной, то есть не может передаваться человеку.

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Новым штаммом коронавируса «Омикрон» заражаются мыши и крысы. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Новым омикрон-штаммом инфицируются мыши и крысы, и у них развивается состояние болезни. Для прежних видов штаммов мы этого не наблюдали», — отметила Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19. Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков сообщил, что коронавирус у домашних животных был обнаружен более 60 лет назад. Инфекция является видоспецифичной, то есть не может передаваться человеку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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