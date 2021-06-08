Ветврачи пояснили отличие COVID у домашних животных и человека

Михаил Шеляков отметил, что животные не болеют COVID-19 Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус у домашних животных был обнаружен более 60 лет назад. Инфекция является видоспецифичной, то есть не может передаваться человеку. Об этом в беседе с URA.RU заявил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Если мы говорим о COVID-19 — это все-таки коронавирус человека. У домашних животных коронавирус свой, видоспецифичный. Когда была первая волна пандемии, мы как раз говорили, что не надо от животных избавляться, выбрасывать и так далее, так как этот коронавирус известен давно, более 60 лет, и никогда эта инфекция не рассматривалась как особо опасная. Шла волна даже усыплений домашних животных и мы целые флешмобы в прошлом году проводили, что не бойтесь, это совершенно не то», — подчеркнул Шеляков.

Ветврач отметил, что нет научных доказательств, что домашние животные болеют COVID-19 и тем более, передают его человеку. Поэтому смысла в вакцинации кошек и собак от COVID-19 Шеляков не видит. «Надо ли прививать — очень сомнительно. Для этого надо признать на каком-то высоком уровне, что вирус передается от домашних животных человеку. Но таких сообщений научно доказанных нет», — добавил Шеляков.

В беседе с URA.RU президент Международного кинологического союза (IKU), ветеринарный врач Владимир Уражевский добавил, что о коронавирусном энтерите у собак известно уже около 20 лет. «Животные болеют коронавирусным энтеритом уже давно, 20 лет. Это другой коронавирусный энтерит. Животные не заражаются от человека и человека не заражают. И болеют, как правило, только щенки, взрослые собаки не болеют. Молодые, если болеют, то от 90 до 100% практически летальный исход. Поэтому существует прекрасная вакцина „Мультикан-6“, „Мультикан-8“, которой пользуются уже 20 лет все питомники и ответственные заводчики», — подчеркнул Уражевский.

Ранее в Россельхознадзоре рассказали о старте вакцинации домашних животных от COVID-19. По данным ведомства, особый интерес к появлению препарата проявляют россияне, которые часто путешествуют со своими питомцами.