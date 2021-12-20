Пермские власти будут учить питерских коллег цифровым технологиям

Пермский край готов поделиться наработками в сфере высоких технологий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Власти Пермского края готовы поделиться с коллегами из Санкт-Петербурга наработками в сфере цифровых технологий. Об этом на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым рассказал глава Прикамья Дмитрий Махонин, сообщается на сайте правительства края. Он рассказал коллеге о проектах, начатых в регионе и мерах поддержки бизнеса, занятого в IT-секторе.

«Регион готов поделиться наработанной практикой в этой сфере. В то же время мы заинтересованы в сотрудничестве с северной столицей и готовы перенимать успешный опыт коллег в области цифровой трансформации», — приводит слова Махонина пресс-служба. Губернатор Пермского края уточнил, что цифровые сервисы сейчас доступны в различных сферах — от образования до лесной промышленности.

Беглов, в свою очередь отметил, что Санкт-Петербург мог бы поделиться опытом создания городского акселератора для помощи малому и среднему бизнесу. Ранее регионы подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.