Челябинску грозят проблемы с отоплением из-за решения властей

МУП «ЧКТС» не сможет отремонтировать ветхие сети Фото: Алина Касимова

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области не согласовало на 2022 год тариф, который позволит МУП «ЧКТС» (крупнейший поставщик тепла в столице региона) отремонтировать ветхие сети. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам инсайдера, предприятие запрашивало увеличение тарифа по сравнению с 2021 годом. При этом для населения рост составил бы 3,4%, а остальное покрывал бы областной бюджет.

В таком случае компания могла бы проводить не только аварийные, но и плановые ремонты, на эти цели хотели тратить ежегодно по 2,5 млрд рублей. «Согласованный тариф в лучшем случае покрывает инфляцию 2021 года, а по отдельным территориям стал даже ниже. Например, ранее среднегодовой тариф (для юрлиц и бюджетных организаций — ред.) в зоне 2 был 1625 рублей, теперь — 1 540 рублей, по зоне 3 был 1960 рублей, стал — 1741 рубль за гигакалорию. Все это не позволит реконструировать изношенные трубы», — пояснил источник. Отметим, тарифы у «ЧКТС» на отопление одни из самых низких в УрФО, и население в 2022 году будет платить около 1400 рублей за гигакалорию.

Износ сетей, обслуживаемых МУП «ЧКТС», составляет 80% Фото: Алина Касимова

На момент публикации материала в «ЧКТС» не ответили на звонки корреспондента агентства, в Минтариф направлен запрос. «Год назад в Нязепетровске ввели режим ЧС. Целый микрорайон месяц был без отопления, хотя на устранение аварии были брошены все людские ресурсы. А если такое произойдет в Челябинске и в -30, и не дай бог под отключение попадут социальные объекты? Будут такие последствия, которые приведут к уголовным делам», — оценил решение Минтарифа общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Челябинске Дмитрий Довженко.

Ранее URA.RU сообщало, что износ труб, обслуживаемых «ЧКТС», составляет порядка 80%. Самые проблемные участки теплотрасс находятся на улицах Сталеваров, Румянцева, Винницкой, Прокатной и Мамина. Под угрозой потенциального отключения тепла там расположены больше 70 соцобъектов: школы, детсады, больницы.

Тариф у МУП «ЧКТС» останется одним из самых низких в УрФО, но это несет риски для жителей Фото: Алина Касимова

МУП «ЧКТС» планировало вкладывать в реконструкцию ветхих сетей по 2,5 миллиарда ежегодно, но тариф не позволит реализовать такие амбициозные планы Фото: Алина Касимова