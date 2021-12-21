Трое рабочих погибли при пожаре на станции в Новом Уренгое

На вокзале в Новом Уренгое загорелась комната отдыха Фото: Анна Майорова © URA.RU

На железнодорожной станции в Новом Уренгое произошел пожар, в результате которого погибли трое рабочих. Об этом сообщили в экстренных службах.

«По состоянию на 06:30 среды в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, на железнодорожной станции Коротчаево загорелось подсобное помещение находящегося на реконструкции здания вокзала. Погибли трое рабочих», — рассказали источники РИА «Новости» в экстренных службах.

По данным МЧС по ЯНАО, пожар на вокзале начался 22 декабря в 01:48, его ликвидировали в 02:37. «Огнем повреждено: комната отдыха на площади 25 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — указано на сайте министерства.