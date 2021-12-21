Чиновница из ХМАО стала мэром в Белгородской области

Анна Куташова приносит присягу Фото: пресс-центр Красногвардейского района

Бывший мэр Октябрьского района (ХМАО) Анна Куташова, ушедшая в ноябре в отставку, стала главой Красногвардейского района Белгородской области. Об этом рассказала сама Куташова.

«На 35-м заседании муниципального совета Красногвардейского района по итогам проведенного конкурса депутаты утвердили мою кандидатуру на должность главы администрации Красногвардейского района», — написала Куташова в личном Instagram-аккаунте. Куташова является уроженкой Красногвардейского района.

Куташова завершила политическую карьеру в ХМАО 12 ноября этого года. Она проработала в мэрии Октябрьского района больше 20 лет. А за время ее руководства Октябрьский район поднялся в рейтинге эффективности деятельности органов местного самоуправления в ХМАО с 14 на 11 место.

Ранее URA.RU писало, что сразу же после отставки 25 ноября Куташова была назначена первым заместителем главы администрации Красногвардейского района. По словам источника, смена места работы и жительства произошло по семейным обстоятельствам.