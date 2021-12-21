21 декабря 2021
20 декабря 2021

Чиновница из ХМАО стала мэром в Белгородской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Анна Куташова приносит присягу Фото:

Бывший мэр Октябрьского района (ХМАО) Анна Куташова, ушедшая в ноябре в отставку, стала главой Красногвардейского района Белгородской области. Об этом рассказала сама Куташова.

«На 35-м заседании муниципального совета Красногвардейского района по итогам проведенного конкурса депутаты утвердили мою кандидатуру на должность главы администрации Красногвардейского района», — написала Куташова в личном Instagram-аккаунте. Куташова является уроженкой Красногвардейского района.

Куташова завершила политическую карьеру в ХМАО 12 ноября этого года. Она проработала в мэрии Октябрьского района больше 20 лет. А за время ее руководства Октябрьский район поднялся в рейтинге эффективности деятельности органов местного самоуправления в ХМАО с 14 на 11 место.

Ранее URA.RU писало, что сразу же после отставки 25 ноября Куташова была назначена первым заместителем главы администрации Красногвардейского района. По словам источника, смена места работы и жительства произошло по семейным обстоятельствам.

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Бывший мэр Октябрьского района (ХМАО) Анна Куташова, ушедшая в ноябре в отставку, стала главой Красногвардейского района Белгородской области. Об этом рассказала сама Куташова. «На 35-м заседании муниципального совета Красногвардейского района по итогам проведенного конкурса депутаты утвердили мою кандидатуру на должность главы администрации Красногвардейского района», — написала Куташова в личном Instagram-аккаунте. Куташова является уроженкой Красногвардейского района. Куташова завершила политическую карьеру в ХМАО 12 ноября этого года. Она проработала в мэрии Октябрьского района больше 20 лет. А за время ее руководства Октябрьский район поднялся в рейтинге эффективности деятельности органов местного самоуправления в ХМАО с 14 на 11 место. Ранее URA.RU писало, что сразу же после отставки 25 ноября Куташова была назначена первым заместителем главы администрации Красногвардейского района. По словам источника, смена места работы и жительства произошло по семейным обстоятельствам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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