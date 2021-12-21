Свердловская область стала местом, где любят отдыхать китайцы

22 декабря 2021 в 11:41 Размер текста - 17 +

В рейтинг вошли 19 регионов России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловская область оказалась на пятом месте в рейтинге по привлекательности среди китайских туристов China Friendly. Его представили эксперты на VIII Российско-китайском туристическом форуме. «По совокупности оценок абсолютным лидером рейтинга China Friendly стал Санкт-Петербург, за ним следует Москва, на третьем месте оказался Приморский край. Остальные участники распределились в следующем порядке: Республика Татарстан, Свердловская область», — сообщает Ассоциация туроператоров России. Рейтинг China Friendly был составлен впервые. Участие в рейтинге приняли 19 субъектов РФ. Среди общих критериев также оценивалась популярность региона в китайских поисковых системах. По данному показателю на первом месте оказалась Иркутская область с двумя тысячами запросов в день. Кроме этого, эксперты оценивали опыт приема китайских туристов, уровень активности туристических компаний, количество туроператоров, присутствие средств коллективного размещения, а также отзывы на китайском сайте для путешественников ctrip.com. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловская область оказалась на пятом месте в рейтинге по привлекательности среди китайских туристов China Friendly. Его представили эксперты на VIII Российско-китайском туристическом форуме. «По совокупности оценок абсолютным лидером рейтинга China Friendly стал Санкт-Петербург, за ним следует Москва, на третьем месте оказался Приморский край. Остальные участники распределились в следующем порядке: Республика Татарстан, Свердловская область», — сообщает Ассоциация туроператоров России. Рейтинг China Friendly был составлен впервые. Участие в рейтинге приняли 19 субъектов РФ. Среди общих критериев также оценивалась популярность региона в китайских поисковых системах. По данному показателю на первом месте оказалась Иркутская область с двумя тысячами запросов в день. Кроме этого, эксперты оценивали опыт приема китайских туристов, уровень активности туристических компаний, количество туроператоров, присутствие средств коллективного размещения, а также отзывы на китайском сайте для путешественников ctrip.com.