21 декабря 2021

Свердловская область стала местом, где любят отдыхать китайцы

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча пекинского поезда до Москвы. Екатеринбург, китаец, респиратор, респираторная маска, маска на лицо, ли цзяни
В рейтинг вошли 19 регионов России Фото:

Свердловская область оказалась на пятом месте в рейтинге по привлекательности среди китайских туристов China Friendly. Его представили эксперты на VIII Российско-китайском туристическом форуме.

«По совокупности оценок абсолютным лидером рейтинга China Friendly стал Санкт-Петербург, за ним следует Москва, на третьем месте оказался Приморский край. Остальные участники распределились в следующем порядке: Республика Татарстан, Свердловская область», — сообщает Ассоциация туроператоров России.

Рейтинг China Friendly был составлен впервые. Участие в рейтинге приняли 19 субъектов РФ. Среди общих критериев также оценивалась популярность региона в китайских поисковых системах. По данному показателю на первом месте оказалась Иркутская область с двумя тысячами запросов в день. Кроме этого, эксперты оценивали опыт приема китайских туристов, уровень активности туристических компаний, количество туроператоров, присутствие средств коллективного размещения, а также отзывы на китайском сайте для путешественников ctrip.com.

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Свердловская область оказалась на пятом месте в рейтинге по привлекательности среди китайских туристов China Friendly. Его представили эксперты на VIII Российско-китайском туристическом форуме. «По совокупности оценок абсолютным лидером рейтинга China Friendly стал Санкт-Петербург, за ним следует Москва, на третьем месте оказался Приморский край. Остальные участники распределились в следующем порядке: Республика Татарстан, Свердловская область», — сообщает Ассоциация туроператоров России. Рейтинг China Friendly был составлен впервые. Участие в рейтинге приняли 19 субъектов РФ. Среди общих критериев также оценивалась популярность региона в китайских поисковых системах. По данному показателю на первом месте оказалась Иркутская область с двумя тысячами запросов в день. Кроме этого, эксперты оценивали опыт приема китайских туристов, уровень активности туристических компаний, количество туроператоров, присутствие средств коллективного размещения, а также отзывы на китайском сайте для путешественников ctrip.com.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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