На улицах города работает снегоуборочная техника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пробки в восемь баллов наблюдаются 22 декабря в Тюмени. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Дубльгис».

«Тюмень. Пробки — восемь баллов», — такая информация приводится на сайте сервиса «Дубльгис».

Заторы наблюдаются на улицах Пермякова, 50 лет ВЛКСМ, Республики, Холодильной, Червишевском тракте, Профсоюзной, 50 лет Октября и прочих. Комментируя ситуацию на дорогах, тюменцы не теряют чувство юмора.

«О, снежок пошел», «Джингл бэлс, блин», «Удачи всем, кто едет на работу или делает что-то важное. Я решаю сегодня посидеть дома», — такие сообщения оставляют автомобилисты в «Дубльгис».

Ранее URA.RU писало, что 22 декабря метеорологи обещали тюменцам непогоду — мокрый снег и гололед. Осадки продлятся вплоть до утра 23 декабря. По данным системы городского мониторинга, сейчас на улицах Тюмени работает более 500 единиц дорожной техники.

Автомобилисты оказались в пробках скриншот сервиса «Дубльгис»