21 декабря 2021
20 декабря 2021

Жители Тюмени встали в огромные пробки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега. Екатеринбург, снег на тротуаре, уборка снега, пробка, трактор, уборка тротуара
На улицах города работает снегоуборочная техника Фото:

Пробки в восемь баллов наблюдаются 22 декабря в Тюмени. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Дубльгис».

«Тюмень. Пробки — восемь баллов», — такая информация приводится на сайте сервиса «Дубльгис».

Заторы наблюдаются на улицах Пермякова, 50 лет ВЛКСМ, Республики, Холодильной, Червишевском тракте, Профсоюзной, 50 лет Октября и прочих. Комментируя ситуацию на дорогах, тюменцы не теряют чувство юмора.

«О, снежок пошел», «Джингл бэлс, блин», «Удачи всем, кто едет на работу или делает что-то важное. Я решаю сегодня посидеть дома», — такие сообщения оставляют автомобилисты в «Дубльгис».

Ранее URA.RU писало, что 22 декабря метеорологи обещали тюменцам непогоду — мокрый снег и гололед. Осадки продлятся вплоть до утра 23 декабря. По данным системы городского мониторинга, сейчас на улицах Тюмени работает более 500 единиц дорожной техники.

Автомобилисты оказались в пробках

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Пробки в восемь баллов наблюдаются 22 декабря в Тюмени. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Дубльгис». «Тюмень. Пробки — восемь баллов», — такая информация приводится на сайте сервиса «Дубльгис». Заторы наблюдаются на улицах Пермякова, 50 лет ВЛКСМ, Республики, Холодильной, Червишевском тракте, Профсоюзной, 50 лет Октября и прочих. Комментируя ситуацию на дорогах, тюменцы не теряют чувство юмора. «О, снежок пошел», «Джингл бэлс, блин», «Удачи всем, кто едет на работу или делает что-то важное. Я решаю сегодня посидеть дома», — такие сообщения оставляют автомобилисты в «Дубльгис». Ранее URA.RU писало, что 22 декабря метеорологи обещали тюменцам непогоду — мокрый снег и гололед. Осадки продлятся вплоть до утра 23 декабря. По данным системы городского мониторинга, сейчас на улицах Тюмени работает более 500 единиц дорожной техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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