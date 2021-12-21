21 декабря 2021
20 декабря 2021

Тюменца отправили в колонию за смерть жены друга

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Пьяный водитель устроил аварию, в результате которой умерла женщина Фото:

Пьяный житель Тюменской области совершил ДТП, в котором скончалась жена его друга, однако приятель просил суд о снисхождении к преступнику. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«3 июля 2021 года Дмитрий Битюков отдыхал на берегу Туры у села Созоново, пил пиво с приятелями. Один из них попросил забрать с работы жену и привезти на пляж. Когда нетрезвый Дмитрий за рулем УАЗа с тремя пассажирами на борту возвращался к реке, то не справился с управлением. Авто рухнуло с обрыва», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Жена друга подсудимого получила множественные травмы и скончалась. В суде вдовец просил строго не наказывать виновника ДТП, не лишать его свободы. Ранее Битюков выплатил ему 145 000 рублей компенсации и попросил прощения. Тем не менее мужчину приговорили к трем годам заключения в колонии-поселении.

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Пьяный житель Тюменской области совершил ДТП, в котором скончалась жена его друга, однако приятель просил суд о снисхождении к преступнику. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «3 июля 2021 года Дмитрий Битюков отдыхал на берегу Туры у села Созоново, пил пиво с приятелями. Один из них попросил забрать с работы жену и привезти на пляж. Когда нетрезвый Дмитрий за рулем УАЗа с тремя пассажирами на борту возвращался к реке, то не справился с управлением. Авто рухнуло с обрыва», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Жена друга подсудимого получила множественные травмы и скончалась. В суде вдовец просил строго не наказывать виновника ДТП, не лишать его свободы. Ранее Битюков выплатил ему 145 000 рублей компенсации и попросил прощения. Тем не менее мужчину приговорили к трем годам заключения в колонии-поселении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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