Тюменца отправили в колонию за смерть жены друга

Пьяный водитель устроил аварию, в результате которой умерла женщина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пьяный житель Тюменской области совершил ДТП, в котором скончалась жена его друга, однако приятель просил суд о снисхождении к преступнику. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«3 июля 2021 года Дмитрий Битюков отдыхал на берегу Туры у села Созоново, пил пиво с приятелями. Один из них попросил забрать с работы жену и привезти на пляж. Когда нетрезвый Дмитрий за рулем УАЗа с тремя пассажирами на борту возвращался к реке, то не справился с управлением. Авто рухнуло с обрыва», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Жена друга подсудимого получила множественные травмы и скончалась. В суде вдовец просил строго не наказывать виновника ДТП, не лишать его свободы. Ранее Битюков выплатил ему 145 000 рублей компенсации и попросил прощения. Тем не менее мужчину приговорили к трем годам заключения в колонии-поселении.