Пермякам расскажут о достижениях депутатов за миллионы рублей

Законодательное собрание через СМИ проинформирует население о своей работе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Законодательное собрание Пермского края готово потратить 12,5 млн рублей, чтобы рассказать жителям региона о том, чем занимаются депутаты, которых они избрали. Краевой парламент (заказчик) объявил о проведении конкурсов на «оказание услуг по организации информирования населения о деятельности законодательного собрания Пермского края». Информация указана на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

«Требования к оказываемым услугам: организация создания материалов, обеспечивающих полноценное информирование населения Пермского края о деятельности законодательного собрания», — говорится в техзадании. Согласно условиям конкурса, информация о деятельности народных избранников должна доводиться до населения посредством печатных СМИ и телевещания. Общая начальная цена трех контрактов превышает 12,5 млн рублей.

URA.RU также писало о подконтрольном пермскому олигарху Андрею Кузяеву телеканале «ВЕТТА», которому краевые власти предоставили субсидию в сумме 10 миллионов рублей. За эти деньги телеканал должен был рассказать пермякам о приоритетных социально-экономических направлениях развития региона.