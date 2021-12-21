21 декабря 2021

Пермякам расскажут о достижениях депутатов за миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, законодательное собрание пермского края
Законодательное собрание через СМИ проинформирует население о своей работе Фото:

Законодательное собрание Пермского края готово потратить 12,5 млн рублей, чтобы рассказать жителям региона о том, чем занимаются депутаты, которых они избрали. Краевой парламент (заказчик) объявил о проведении конкурсов на «оказание услуг по организации информирования населения о деятельности законодательного собрания Пермского края». Информация указана на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

«Требования к оказываемым услугам: организация создания материалов, обеспечивающих полноценное информирование населения Пермского края о деятельности законодательного собрания», — говорится в техзадании. Согласно условиям конкурса, информация о деятельности народных избранников должна доводиться до населения посредством печатных СМИ и телевещания. Общая начальная цена трех контрактов превышает 12,5 млн рублей.

URA.RU также писало о подконтрольном пермскому олигарху Андрею Кузяеву телеканале «ВЕТТА», которому краевые власти предоставили субсидию в сумме 10 миллионов рублей. За эти деньги телеканал должен был рассказать пермякам о приоритетных социально-экономических направлениях развития региона.

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Законодательное собрание Пермского края готово потратить 12,5 млн рублей, чтобы рассказать жителям региона о том, чем занимаются депутаты, которых они избрали. Краевой парламент (заказчик) объявил о проведении конкурсов на «оказание услуг по организации информирования населения о деятельности законодательного собрания Пермского края». Информация указана на сайте единой информационной системы в сфере закупок. «Требования к оказываемым услугам: организация создания материалов, обеспечивающих полноценное информирование населения Пермского края о деятельности законодательного собрания», — говорится в техзадании. Согласно условиям конкурса, информация о деятельности народных избранников должна доводиться до населения посредством печатных СМИ и телевещания. Общая начальная цена трех контрактов превышает 12,5 млн рублей. URA.RU также писало о подконтрольном пермскому олигарху Андрею Кузяеву телеканале «ВЕТТА», которому краевые власти предоставили субсидию в сумме 10 миллионов рублей. За эти деньги телеканал должен был рассказать пермякам о приоритетных социально-экономических направлениях развития региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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