21 декабря 2021
20 декабря 2021

В Ханты-Мансийске таксист спас из сугроба школьника. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Нижневартовск, зима, проезжая часть, метель, сугроб на дороге
В Ханты-Мансийске таксист вытащил застрявшего в снегу ребенка Фото:

В Ханты-Мансийске школьник по шею провалился в сугроб. По словам очевидцев, мальчик не мог выбраться сам, вытаскивать из снега ребенка пришлось проезжавшему мимо таксисту. Видео в соцсетях опубликовала местная жительница Катерина Волкова.

«В районе улицы Шевченко школьник провалился под снег почти по шею. Никто из людей не остановился и не помог. Хочу выразить благодарность таксисту „Яндекса“ Максату, подвозившему нас, за, не побоюсь этого слова, спасение школьника! Ведь парень мог запросто перемерзнуть, посидев еще так в сугробах», — написала Волкова в городском паблике «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте».

Представитель городских властей в соцсетях ответил, что школьник сам решил пробираться через сугроб, несмотря на то, что тротуар был очищен. «Вчера утром сотрудники обслуживающей организации почистили улицу Шевченко. Напоминаем, что ответственность за детей вне школы несут родители», — сказали в администрации.

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В Ханты-Мансийске школьник по шею провалился в сугроб. По словам очевидцев, мальчик не мог выбраться сам, вытаскивать из снега ребенка пришлось проезжавшему мимо таксисту. Видео в соцсетях опубликовала местная жительница Катерина Волкова. «В районе улицы Шевченко школьник провалился под снег почти по шею. Никто из людей не остановился и не помог. Хочу выразить благодарность таксисту „Яндекса“ Максату, подвозившему нас, за, не побоюсь этого слова, спасение школьника! Ведь парень мог запросто перемерзнуть, посидев еще так в сугробах», — написала Волкова в городском паблике «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте». Представитель городских властей в соцсетях ответил, что школьник сам решил пробираться через сугроб, несмотря на то, что тротуар был очищен. «Вчера утром сотрудники обслуживающей организации почистили улицу Шевченко. Напоминаем, что ответственность за детей вне школы несут родители», — сказали в администрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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