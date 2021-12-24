Биолог: «Омикрон» бьет по мужчинам меньше, чем другие штаммы

24 декабря 2021 в 12:38 Размер текста - 17 +

Быстрое размножение «Омикрона» в организме провоцирует большую вирусную нагрузку Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Мужчины переносят штамм COVID-19 «Дельта» и первый уханьский штамм тяжелее, чем женщины, однако в случае «Омикрона» это может оказаться не так. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова. «Что касается „Омикрона“, то я могу высказать научную гипотезу, что ранее заметная разница в том, кто тяжелее переносит коронавирус, — перекос в сторону мужчин — может исчезнуть», — сказала Анча Баранова. Биолог объяснила, что в целом мужчины тяжелее женщин переносят COVID-19 из-за особенностей их иммунной системы. «Было известно еще по первой и второй волне, что мужчины более тяжело переносят коронавирус, чем женщины. Много разных предположений высказывалось на эту тему, в том числе о негативном влиянии тестостерона. Однако связано это с различиями в функционировании иммунной системы у мужчин и женщин. У мужчин есть большая склонность к цитокиновому шторму, чем у женщин, зато женщины более склонны к производству антител, в том числе аутоиммунных. Больничное лечение глюкокортикостероидами (ГКС) (подкласс стероидных гормонов, используют для лечения коронавируса, в частности, при цитокиновом шторме, — прим. URA.RU) как раз сбивает цитокиновый шторм у госпитализированных, и потому мужчины сейчас справляются с вирусом почти так же хорошо, как и женщины. А до эпохи ГКС перекос в сторону более тяжелого течения у мужчин был более выражен», — отметила профессор. Баранова пояснила, что штамм «Омикрон» сам себе мешает вызвать цитокиновый шторм. «Вирус „Омикрон“ размножается очень быстро и создает огромную вирусную нагрузку в организме. Уже на первых стадиях он более мощный. Именно поэтому он и более заразный. Но его способность „скрываться“ от интерферонов на раннем этапе болезни заметно страдает. Потому иммунная система включается раньше, и ее работа проходит более гладко, снижая опасность цитокинового шторма на второй стадии. Я думаю, что из-за этого феномена нужда у женщин и мужчин в глюкокортикостероидах примерно уравняется», — уточнила она. Вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в беседе с URA.RU подчеркнул, что клиническая картина «Омикрона» пока еще остается неизвестной. «Пока нет систематизированных исследований. Но я бы в этом смысле исходил из того, что „Омикрон“ принципиально не отличается от всех остальных греческих букв, обозначающих вариант коронавируса. Как у „Дельты“ нет яркой картины, отличающей ее от „Альфы“», — рассказал собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Мужчины переносят штамм COVID-19 «Дельта» и первый уханьский штамм тяжелее, чем женщины, однако в случае «Омикрона» это может оказаться не так. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова. «Что касается „Омикрона“, то я могу высказать научную гипотезу, что ранее заметная разница в том, кто тяжелее переносит коронавирус, — перекос в сторону мужчин — может исчезнуть», — сказала Анча Баранова. Биолог объяснила, что в целом мужчины тяжелее женщин переносят COVID-19 из-за особенностей их иммунной системы. «Было известно еще по первой и второй волне, что мужчины более тяжело переносят коронавирус, чем женщины. Много разных предположений высказывалось на эту тему, в том числе о негативном влиянии тестостерона. Однако связано это с различиями в функционировании иммунной системы у мужчин и женщин. У мужчин есть большая склонность к цитокиновому шторму, чем у женщин, зато женщины более склонны к производству антител, в том числе аутоиммунных. Больничное лечение глюкокортикостероидами (ГКС) (подкласс стероидных гормонов, используют для лечения коронавируса, в частности, при цитокиновом шторме, — прим. URA.RU) как раз сбивает цитокиновый шторм у госпитализированных, и потому мужчины сейчас справляются с вирусом почти так же хорошо, как и женщины. А до эпохи ГКС перекос в сторону более тяжелого течения у мужчин был более выражен», — отметила профессор. Баранова пояснила, что штамм «Омикрон» сам себе мешает вызвать цитокиновый шторм. «Вирус „Омикрон“ размножается очень быстро и создает огромную вирусную нагрузку в организме. Уже на первых стадиях он более мощный. Именно поэтому он и более заразный. Но его способность „скрываться“ от интерферонов на раннем этапе болезни заметно страдает. Потому иммунная система включается раньше, и ее работа проходит более гладко, снижая опасность цитокинового шторма на второй стадии. Я думаю, что из-за этого феномена нужда у женщин и мужчин в глюкокортикостероидах примерно уравняется», — уточнила она. Вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в беседе с URA.RU подчеркнул, что клиническая картина «Омикрона» пока еще остается неизвестной. «Пока нет систематизированных исследований. Но я бы в этом смысле исходил из того, что „Омикрон“ принципиально не отличается от всех остальных греческих букв, обозначающих вариант коронавируса. Как у „Дельты“ нет яркой картины, отличающей ее от „Альфы“», — рассказал собеседник агентства.