Шестеро азартных жителей ЯНАО стали миллионерами

Суммарно за год ямальцы выиграли в лотерею более 216 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шесть жителей ЯНАО, участников государственных лотерей, стали миллионерами в 2021 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото».

«Шесть жителей Ямало-Ненецкого автономного округа оказались лотерейными счастливчиками с выигрышами от одного миллиона рублей и более», — сообщили агентству в компании. В целом за год ямальцы выиграли в лотерее более 216 миллионов рублей, а всего по региону было продано 908 тысяч выигрышных билетов.

Рекордным для Ямала стал выигрыш в размере 14 миллионов рублей. Жителю Салехарда повезло в государственной лотерее «Рапидо». Мужчина работает слесарем в котельной, это его второй выигрыш. Осенью 2020 года он выиграл полмиллиона рублей.

Счастливыми обладателями миллиона рублей стала семья Виталия и Галины Тимошенко. На выигранные деньги супруги планируют достроить дом. Также еще два жителя ЯНАО выиграли в этом году по-крупному: один миллион и 700 тысяч рублей. Победители вложат деньги в строительство.