Шестеро азартных жителей ЯНАО стали миллионерами

Шесть жителей ЯНАО, участников государственных лотерей, стали миллионерами в 2021 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото».
«Шесть жителей Ямало-Ненецкого автономного округа оказались лотерейными счастливчиками с выигрышами от одного миллиона рублей и более», — сообщили агентству в компании. В целом за год ямальцы выиграли в лотерее более 216 миллионов рублей, а всего по региону было продано 908 тысяч выигрышных билетов.
Рекордным для Ямала стал выигрыш в размере 14 миллионов рублей. Жителю Салехарда повезло в государственной лотерее «Рапидо». Мужчина работает слесарем в котельной, это его второй выигрыш. Осенью 2020 года он выиграл полмиллиона рублей.
Счастливыми обладателями миллиона рублей стала семья Виталия и Галины Тимошенко. На выигранные деньги супруги планируют достроить дом. Также еще два жителя ЯНАО выиграли в этом году по-крупному: один миллион и 700 тысяч рублей. Победители вложат деньги в строительство.
Шесть жителей ЯНАО, участников государственных лотерей, стали миллионерами в 2021 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». «Шесть жителей Ямало-Ненецкого автономного округа оказались лотерейными счастливчиками с выигрышами от одного миллиона рублей и более», — сообщили агентству в компании. В целом за год ямальцы выиграли в лотерее более 216 миллионов рублей, а всего по региону было продано 908 тысяч выигрышных билетов. Рекордным для Ямала стал выигрыш в размере 14 миллионов рублей. Жителю Салехарда повезло в государственной лотерее «Рапидо». Мужчина работает слесарем в котельной, это его второй выигрыш. Осенью 2020 года он выиграл полмиллиона рублей. Счастливыми обладателями миллиона рублей стала семья Виталия и Галины Тимошенко. На выигранные деньги супруги планируют достроить дом. Также еще два жителя ЯНАО выиграли в этом году по-крупному: один миллион и 700 тысяч рублей. Победители вложат деньги в строительство.