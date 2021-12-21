21 декабря 2021
20 декабря 2021

Шестеро азартных жителей ЯНАО стали миллионерами

© Служба новостей «URA.RU»
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Суммарно за год ямальцы выиграли в лотерею более 216 миллионов рублей Фото:

Шесть жителей ЯНАО, участников государственных лотерей, стали миллионерами в 2021 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото».

«Шесть жителей Ямало-Ненецкого автономного округа оказались лотерейными счастливчиками с выигрышами от одного миллиона рублей и более», — сообщили агентству в компании. В целом за год ямальцы выиграли в лотерее более 216 миллионов рублей, а всего по региону было продано 908 тысяч выигрышных билетов.

Рекордным для Ямала стал выигрыш в размере 14 миллионов рублей. Жителю Салехарда повезло в государственной лотерее «Рапидо». Мужчина работает слесарем в котельной, это его второй выигрыш. Осенью 2020 года он выиграл полмиллиона рублей.

Счастливыми обладателями миллиона рублей стала семья Виталия и Галины Тимошенко. На выигранные деньги супруги планируют достроить дом. Также еще два жителя ЯНАО выиграли в этом году по-крупному: один миллион и 700 тысяч рублей. Победители вложат деньги в строительство.

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Шесть жителей ЯНАО, участников государственных лотерей, стали миллионерами в 2021 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». «Шесть жителей Ямало-Ненецкого автономного округа оказались лотерейными счастливчиками с выигрышами от одного миллиона рублей и более», — сообщили агентству в компании. В целом за год ямальцы выиграли в лотерее более 216 миллионов рублей, а всего по региону было продано 908 тысяч выигрышных билетов. Рекордным для Ямала стал выигрыш в размере 14 миллионов рублей. Жителю Салехарда повезло в государственной лотерее «Рапидо». Мужчина работает слесарем в котельной, это его второй выигрыш. Осенью 2020 года он выиграл полмиллиона рублей. Счастливыми обладателями миллиона рублей стала семья Виталия и Галины Тимошенко. На выигранные деньги супруги планируют достроить дом. Также еще два жителя ЯНАО выиграли в этом году по-крупному: один миллион и 700 тысяч рублей. Победители вложат деньги в строительство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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